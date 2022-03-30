Arıklı: Yol Çalışmaları Artarak Ülkenin Dört Bir Yanına Yayılacak

Bir kısmı Güney Mesarya’da bulunan ve protokolde “Batı Bölgesi” olarak sınıflandırılan güzergahları inceleyen Arıklı, “2022 bu yılın sonuna kadar 322km’lik köy yolu yenileme projesinin tamamlanması için ilgili tüm taraflar seferber olmuş durumda. Amacımız, halkımıza güvenli ulaşım sağlama yanında kırsal kesimin ekonomik olarak hareketlenmesine katkıda bulunmaktır. Bu nedenle desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Anavatan Türkiye Cumhuriyetine buradan bir kez daha teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Arıklı, karayolu altyapı çalışmalarının hava koşullarıyla bağlantılı olduğunu ve yağışlı dönemlerde çalışmalara ara verilmek zorunda kalındığını belirterek “Önümüz yaz. Yol çalışmalarının artarak ülkenin dört bir yanına yayıldığını göreceğiz. Zafer Burnu’ndan Sardazamköy’e, Bostancı’dan Güvercinlik’e kadar olan toplam 27 güzergah yenilenecek” dedi.

Bakan Arıklı, Ercan- Havalimanı Gaziköy, Gaziköy Yol Ayrımı-Dilekkaya-Yiğitler, Paşaköy-Vadili-İnönü, Vadili-Akdoğan-Türkmenköy ile Türkmenköy Kavşağı-Dörtyol güzergahlarında incelemede bulunarak çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Arıklı’ya inceleme sırasında Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ve T.C. Karayolları Kıbrıs Koordinatörü Aykut Mutlu eşlik etti.

322km’lik köy yolu yenileme projesi ile ilgili protokol, Şubat 2021’de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanmıştı.