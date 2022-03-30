Künye
Kıbrıs 23
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Eve gel hemen geberteceğim seni, öldürecem seni”
"Eve gel hemen geberteceğim seni,...
Mağusa'da tecavüz
Mağusa'da tecavüz
Küçük kıza cinsel istismar!
Küçük kıza cinsel istismar!
Tekneyle KKTC Kıyılarına Bırakılan Suriye Uyruklu 7 Kişi Tutuklandı
Tekneyle KKTC Kıyılarına Bırakılan Suriye...
Sahte Belçika kimlik kartları ile yakalandılar
Sahte Belçika kimlik kartları ile...
Flaş Haber
Bu ay maaşlar ödeniyor mu?
Kapat

Arıklı: Yol Çalışmaları Artarak Ülkenin Dört Bir Yanına Yayılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC Karayolları Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü kapsamında yenileme çalışmaları devam eden köy yollarında incelemelerde bulundu.

30 Mart 2022 Çarşamba 15:50
156 Okunma
Arıklı: Yol Çalışmaları Artarak Ülkenin Dört Bir Yanına Yayılacak
banner108

Bir kısmı Güney Mesarya’da bulunan ve protokolde “Batı Bölgesi” olarak sınıflandırılan güzergahları inceleyen Arıklı, “2022 bu yılın sonuna kadar 322km’lik köy yolu yenileme projesinin tamamlanması için ilgili tüm taraflar seferber olmuş durumda. Amacımız, halkımıza güvenli ulaşım sağlama yanında kırsal kesimin ekonomik olarak hareketlenmesine katkıda bulunmaktır. Bu nedenle desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Anavatan Türkiye Cumhuriyetine buradan bir kez daha teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Arıklı, karayolu altyapı çalışmalarının hava koşullarıyla bağlantılı olduğunu ve yağışlı dönemlerde çalışmalara ara verilmek zorunda kalındığını belirterek “Önümüz yaz. Yol çalışmalarının artarak ülkenin dört bir yanına yayıldığını göreceğiz. Zafer Burnu’ndan Sardazamköy’e, Bostancı’dan Güvercinlik’e kadar olan toplam 27 güzergah yenilenecek” dedi.

Bakan Arıklı, Ercan- Havalimanı Gaziköy, Gaziköy Yol Ayrımı-Dilekkaya-Yiğitler, Paşaköy-Vadili-İnönü, Vadili-Akdoğan-Türkmenköy ile Türkmenköy Kavşağı-Dörtyol güzergahlarında incelemede bulunarak çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Arıklı’ya inceleme sırasında Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ve T.C. Karayolları Kıbrıs Koordinatörü Aykut Mutlu eşlik etti.

322km’lik köy yolu yenileme projesi ile ilgili protokol, Şubat 2021’de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanmıştı.

Son Güncelleme: 30.03.2022 15:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Eve gel hemen geberteceğim seni, öldürecem seni”
"Eve gel hemen geberteceğim seni, öldürecem seni”
Gürcafer: Belediyelerdeki sorun büyüklük küçüklük değildir. Esas mesele yapısaldır
Gürcafer: Belediyelerdeki sorun büyüklük küçüklük değildir. Esas mesele yapısaldır
Bu ay maaşlar ödeniyor mu?
Bu ay maaşlar ödeniyor mu?










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim