Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Üstüne bir de insan kaçakçılığından tutuklandılar
Üstüne bir de insan kaçakçılığından...
Lefkoşa'nın göbeğinde cinsel saldırı!
Lefkoşa'nın göbeğinde cinsel saldırı!
Hepsi de cezaevine gönderildi
Hepsi de cezaevine gönderildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla yükseltildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla...
3 yıl hapis cezası aldı!
3 yıl hapis cezası aldı!

Arıklı:100 günlük deklarasyon konusu Bakanlar Kurulu’nda değerlendirildi

Yeniden Doğuş Partisi  (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı,, BRT’de yayınlanan '18.Saat' programına konuk oldu.

26 Nisan 2022 Salı 19:55
0 Okunma
Arıklı:100 günlük deklarasyon konusu Bakanlar Kurulu’nda değerlendirildi

Demokrat Parti ile birlikte bundan sonraki 100 günde neler yapılması gerektiği konusunu deklarsyon haline getirdikleirniifade ederek, deklarsyonun bugün Bakanlar Kurulu'nda ele alındığını ifade etti.

Arıklı, deklerasyonla ilgili çalışmayı tamamalayarak, Başbakan ile metin üzerinde konuştuklarını ve Bakanlar Kurulunda konuyu ele aldıklarını anlattı.

Arıklı, Başbakan’ın Bakanlar Kurulu toplantısında talimat verdiğini ve bayram sonrasında 100 gün programı olarak açıklama yapılacağını söyleyerek, “bugüne kadar yapılmayanları yapmalıyız” dedi.

Deklerasyonda, yasal düzenlemeler ile ekonominin düzelmesine ilişkin konuların bulunduğunu kaydeden Arıklı, amaçlarının iş yapmak olduğunu ifade etti. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni kararlar Resmi Gazete'de
Yeni kararlar Resmi Gazete'de
Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik, İslam âleminin Kadir Gecesini kutladı
Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik, İslam âleminin Kadir Gecesini kutladı
Cumhurbaşkanı Tatar, Emre Kaplan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Emre Kaplan’ı kabul etti










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim