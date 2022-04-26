Arıklı:100 günlük deklarasyon konusu Bakanlar Kurulu’nda değerlendirildi

Demokrat Parti ile birlikte bundan sonraki 100 günde neler yapılması gerektiği konusunu deklarsyon haline getirdikleirniifade ederek, deklarsyonun bugün Bakanlar Kurulu'nda ele alındığını ifade etti.

Arıklı, deklerasyonla ilgili çalışmayı tamamalayarak, Başbakan ile metin üzerinde konuştuklarını ve Bakanlar Kurulunda konuyu ele aldıklarını anlattı.

Arıklı, Başbakan’ın Bakanlar Kurulu toplantısında talimat verdiğini ve bayram sonrasında 100 gün programı olarak açıklama yapılacağını söyleyerek, “bugüne kadar yapılmayanları yapmalıyız” dedi.

Deklerasyonda, yasal düzenlemeler ile ekonominin düzelmesine ilişkin konuların bulunduğunu kaydeden Arıklı, amaçlarının iş yapmak olduğunu ifade etti.