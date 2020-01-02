Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Bu gıdalar kemik erimesine karşı birebir!
Bu gıdalar kemik erimesine karşı...
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
İşte ses kısıklığına iyi gelecek yöntemler
İşte ses kısıklığına iyi gelecek...
‘Günde 4 fincan kahve içmek kilo almayı engelliyor’
‘Günde 4 fincan kahve içmek...
25 yıllık efsane geri dönüyor!
25 yıllık efsane geri dönüyor!

Arıklı,Bangladeşlilerle bir araya geldi

02 Ocak 2020 Perşembe 12:48
Arıklı,Bangladeşlilerle bir araya geldi

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, ülkemizde uzun süredir yaşayan ve vatandaşımız olan Bangladeşlilerle bir araya geldi.

Yeni yılın ilk gününde bir araya gelip çeşitli eğlenceler düzenleyen Bangladeşliler, aynı zamanda Kültür Merkezlerinin de Genel Kurulunu yaptılar.

Genel Kurul’da konuşan YDP Genel Başkanı Arıklı, Kıbrıs Türk Halkı’nın diline, dinine, ırkına bakmadan herkesi kucaklayan gönül zengini bir halk olduğunu vurgulayarak;

“Hangi sebeple olursa olsun bu ülkeye gelmiş ve vatandaşımız olmaya hak kazanmışsanız, başımızın üstünde yeriniz var. Çünkü bizler vatandaşlık ortak paydasına bir araya gelmiş anayasal eşitliğe inanan insanlarız. Kaldı ki sizlerle din birliğimiz de var. İslam dininin en önemli ilkelerinden birisi de bütün inananları kardeş kabul etmesidir. Kültürünüzü unutmayın. Ama Kıbrıs Türk Halkının kültürüne de alışın. Farklı kültürleri bir arada yaşatmak bizim zenginliğimizdir. Her Kıbrıs vatandaşı gibi sizlerin de çeşitli sorunları var. Bu sorunları biliyoruzve iktidara geldiğimizde çözeceğiz” dedi.

(BRT/MAIL)

Anahtar Kelimeler:
Arıklı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taçoy'dan seçim açıklaması!
Taçoy'dan seçim açıklaması!
Akademisyen Ergün’ün “Güzel” sergisi YDÜ’de açıldı
Akademisyen Ergün’ün “Güzel” sergisi YDÜ’de açıldı
Facianın eşiğinden dönüldü!
Facianın eşiğinden dönüldü!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim