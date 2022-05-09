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Arıklı’dan Derya’ya ‘bir sus’!

YDP Milletvekili Erhan Arıklı, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, hükümetten neden çekildiklerini anlattı. 

09 Mayıs 2022 Pazartesi 13:05
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Arıklı’dan Derya’ya ‘bir sus’!

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YDP Milletvekili Erhan Arıklı, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, hükümetten neden çekildiklerini anlattı. 
 

Arıklı, yaşanan süreci şöyle özetledi:
 “Gelinen nokta kimsenin hoşuna gitmiyor. Peki, bu noktaya nasıl geldik? Yaşananlar herkesin gözünün önünde. Son güvenoyu meselesinde UBP, DP ve YDP’ye haksız eleştiriler yapıldı, bunu kabul etmiyoruz. Sucuoğlu son hükümetin istifasını verdiğinde biz iki parti DP ve YDP bir araya geldik ve uzun saatler süren beyin fırtınası yaptık. 
Sucuoğlu, sözünü tutmadı!
UBP’nin kurultay sürecinden tutun da günümüze kadar tüm yaşananları ele alarak gelin UBP’ye 100 gün verelim dedik, Bu bir eylem planıydı. Sucuoğlu’na eylem planının basın toplantısıyla ilan edilmesini istedik. Tamam derseniz hükümete gireriz dedik o da tamam dedi. Kabineyi onaylattı. Bakanlar Kurulu’nda eylem planını bakanlara verdi ve görüş istedi. Basın toplantısı düzenleneceğini söyledi. Eylem planına tamam dedi. Perşembe günü basın toplantısının saatini bile anlaştık. Ancak aynı gece Sucuoğlu bizi telefonla arayarak Partide konuyla ilgili sıkıntı olduğunu, eylem planını imzalamasının parti içinde sorunlara yol açacağını belirtti. Biz de bunun üzerine Cuma gün parti yetkili kurullarını topladık ve hükümete girmemeye karar verdik.”
“Müdahale yoktur”
Arıklı ‘müdahale yoktur’ diyerek şöyle devam etti: Sucuoğlu o eylem planını imzalasaydı bugün hükümet kurulmuş olacaktı. Müdahale yok, ama eski müdaheleleri iyi biliriz’ 
Arıklı’dan Derya’ya ‘bir sus’!
Arıklı’nın sözleri üzerine CTP Milletvekili Doğuş Derya, Arıklı’nın sözünü keserek araya girdi, Arıklı da Derya’ya ‘bir sus ya’ diyerek cevap verdi.

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