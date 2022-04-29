Arıklı’dan flaş açıklama

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Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, MYK toplantısının ardından açıklama yaptı.
Akşam parti meclisinin toplanacağını söyleyen Arıklı, UBP’nin iç sorunları yüzünden icraat yapamadıklarını dile getirdi.
Vatandaşın icraat beklediğini kaydeden Arıklı, 2 buçuk aylık sürede halkın hayatına dokunan icraat yapamadıklarını vurguladı.
“Akşam PM’ye sunulmak üzere bir dizi öneriler ele alındı” diyen Arıklı, asıl kararı PM’nin vereceğine dikkat çekti.
Son Güncelleme: 29.04.2022 18:03