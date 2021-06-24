Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tüm parayı casinoda yedi
Tüm parayı casinoda yedi
‘Cinsel taciz’ suçuna 5 yıl hapislik
‘Cinsel taciz’ suçuna 5 yıl...
Doktorlar mahkemeye çıktı
Doktorlar mahkemeye çıktı
İnşaata götürüp adam dövdüler
İnşaata götürüp adam dövdüler
Kapı pencere ne var ne yoksa çaldılar
Kapı pencere ne var ne...

Arıklı'dan muhalefete... "Sadece susun ve bizi izlemeye devam edin"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun Aralık 2020’den bu yana bir türlü sonuçlandırılamayan 220 bin tonluk yakıt alım ihalesi bugün sonuçlandı.

24 Haziran 2021 Perşembe 23:43
9 Okunma
Arıklı'dan muhalefete... "Sadece susun ve bizi izlemeye devam edin"

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ihaleyi TPIC'in, 27,29 dolar fiyat vererek kazanmasının ardından yaptığı paylaşımda, KIB-TEK'i 22 milyon TL fazla para ödemekten kurtardıklarını vurguladı.

Muhalefetten övgü beklemediklerini ifade eden Arıklı, "Sadece 'susun ve bizi izlemeye devam edin' diyoruz" dedi.

Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

"Başından beri KIB-TEK akaryakıt taşıma ihalesinin 28 doların altına ineceğini iddia ettim. Bunun için de bütün riskleri üstlenerek, 38.8 dolarlık ihaleyi iptal ettim.

KIB-TEK ihale mafyası, yemlediği gazeteci ve siyasetçileri de kullanarak çeşitli iddia ve iftiralarla beni ve yönetime atadığım arkadaşlarımı yıldırmaya çalıştı...

Yılmadık, pes etmedik. İnatla direndik...

Nihayet bugün ihale neticelendi. Türkiye Enerji Bakanlığının bir alt kuruluşu olan TPIC, 27.29 dolar fiyat vererek ihaleyi kazandı.

KIB-TEK Yönetim Kurulundaki fedakar arkadaşlarım ve kurum yöneticisi arkadaşlarımla birlikte KIB-TEK'i 22 milyon TL fazla para ödemekten kurtardık.

Bizler, muhalefetten övgü falan beklemiyoruz. Sadece susun ve bizi izlemeye devam edin' diyoruz."

Son Güncelleme: 24.06.2021 23:49
Anahtar Kelimeler:
Başbakan YardımcısıEkonomi Ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berova: "Gündemi değiştirmek için yapılan bir açıklama"
Berova: "Gündemi değiştirmek için yapılan bir açıklama"
Canaltay, bakanlığın projeleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu
Canaltay, bakanlığın projeleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu
Güney'de 175 yeni vaka!
Güney'de 175 yeni vaka!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim