Arıklı'dan muhalefete... "Sadece susun ve bizi izlemeye devam edin"

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ihaleyi TPIC'in, 27,29 dolar fiyat vererek kazanmasının ardından yaptığı paylaşımda, KIB-TEK'i 22 milyon TL fazla para ödemekten kurtardıklarını vurguladı.

Muhalefetten övgü beklemediklerini ifade eden Arıklı, "Sadece 'susun ve bizi izlemeye devam edin' diyoruz" dedi.

Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

"Başından beri KIB-TEK akaryakıt taşıma ihalesinin 28 doların altına ineceğini iddia ettim. Bunun için de bütün riskleri üstlenerek, 38.8 dolarlık ihaleyi iptal ettim.

KIB-TEK ihale mafyası, yemlediği gazeteci ve siyasetçileri de kullanarak çeşitli iddia ve iftiralarla beni ve yönetime atadığım arkadaşlarımı yıldırmaya çalıştı...

Yılmadık, pes etmedik. İnatla direndik...

Nihayet bugün ihale neticelendi. Türkiye Enerji Bakanlığının bir alt kuruluşu olan TPIC, 27.29 dolar fiyat vererek ihaleyi kazandı.

KIB-TEK Yönetim Kurulundaki fedakar arkadaşlarım ve kurum yöneticisi arkadaşlarımla birlikte KIB-TEK'i 22 milyon TL fazla para ödemekten kurtardık.

Bizler, muhalefetten övgü falan beklemiyoruz. Sadece susun ve bizi izlemeye devam edin' diyoruz."