Arıklı’dan Özersay’a,"3 yıl bu ülkeyi siz yönettiniz, KIB-TEK’e hangi yatırımı yaptın?”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’a işaret etti.

Arıklı, “Kudret Bey Teknecik ve akaryakıt konusunu gündemde tutmaya devam ediyor. Öyle ki, kendi dönemi dahil geçmiş dönemlerde Teknecikte bu kara dumanlar hiç görülmemiş gibi, bizleri mahkemeye vermekten bahsediyor” dedi.

Bakan Arıklı, “Oysa tüm siyaset ve basın yayın esnafı gayet iyi biliyor ki bu kara dumanlar bugünün işi değil ve gelen akaryakıtla alakası yok. O bacalara filtre taktıramadığımız sürece bu dumanlar hayatımızın bir parçası olmaya devam edecek. Filtre taktırmanın bedeli ise ortalama 50 milyon dolar. Bu filtreleri yıllık bakımı ise yıllık 5 milyon dolar...” ifadelerini kullandı.

Erhan Arıklı, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Şimdi dönelim Kudret Özersay'a...

2014 yılında henüz toparlanmaya çalışırken bu arkadaş; "Verilen onca söze rağmen bizi her gün öldüren santral babcalarına filtre takmaktan aciz olanlar yüzümüze bu kadar rahat bakmamalı..." demiş ve gelecek için umut pompalamıştı.

Şimdi Kudret Beye ve KIB-TEK’te 3 yıl içinde tam 105 dosya takip eden elektirik mühendisi arkadaşına sormak gerekmez mi; "Kardeşim 3 yıl bu ülkeyi siz yönettiniz. Sizin döneminizde ekonomi gayet iyi idi. O dönemde KIB-TEK’e hangi yatırımı yaptın veya yaptırdın? Mesela bacalara niye filtre taktıramadın? Şimdi kalkmış ekonomi bu durumda iken bana hesap soruyorsun..."