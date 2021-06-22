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Arıklı’dan ‘yoğurt’ müjdesi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye ile imzalanan eylem planı çerçevesinde ülkemizden 720 ton yoğurt ihraç edileceğini duyurdu.

22 Haziran 2021 Salı 20:24
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Arıklı’dan ‘yoğurt’ müjdesi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye ile imzalanan eylem planı çerçevesinde ülkemizden 720 ton yoğurt ihraç edileceğini duyurdu.

Arıklı’nın yapmış olduğu paylaşım şu şekilde:

Güzel bir müjde...

Türkiye ile imzaladığımız Eylem Planı ilk meyvesini verdi. Yılda 720 ton yoğurt ihraç edebileceğiz.

Konuyu ısrarla takip eden ve bizi sürekli sıkıştıran Sevgili Nazım Çavuşoğlu Bakanıma müjdeyi burdan vermiş olalım. Ayrıca T.C Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş Bakanıma ve Bakanlık Bürokratlarına teşekkür ederim.

Ne demiştik;  "Hedefimiz, Üreten ve ürettiğini satan bir toplum"

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı
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