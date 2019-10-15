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Arıklı:‘Kimse harekata karşı değil’

15 Ekim 2019 Salı 13:58
Arıklı:‘Kimse harekata karşı değil’

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı da, yaşananın Türkiye kamuoyuna yanlış aktarılmaması için söz aldığını, dünkü Meclis toplantısında 6 partinin temsilcisinin metne onay verdiğini, TDP’nin ve CTP’nin itirazı varmış gibi görülmesinin sakıncalı olacağını aktardı.

Arıklı, metin üzerinde uzlaşı olmasına rağmen, UBP Parti Meclisi’nin Cumhurbaşkanı Akıncı ile ilgili kararının ardından CTP ve TDP’nin deklarasyona imza koymadığını ancak her iki partinin de harekata tam destek verdiğini söyledi.

Toplumcu Demokrat Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler de, Arıklı’nın şahit olarak açık ve net şekilde gerçekleri açıkladığını belirterek, harekata karşı bir duruşlarının olmadığını yinelediklerini aktardı.

Meclis olarak birliktelik mesajı vermeye önem verdiklerini ancak, Cumhurbaşkanı’nın harekatla ilgili sosyal medyadan söylediklerini daha sonra netleştirmesine rağmen UBP’nin dün akşam yaptığı açıklama ile bir “dışlama” potansiyeli gördüklerini ifade eden Çeler,TDP’nin bu oyuna gelmeyeceğini, bunu bozanın da UBP olduğunu söyledi.
Çeler, kendilerinin ve Cumhurbaşkanı’nın harekata destek vermiyorlarmış gibi bir algı yaratılmaya çalışılmasının da kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

(BRT)

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