Arıklı:Kin ve nefret tohumu ekenler,düşmanlık biçer

Bu sabah Kütahya’da bir basın toplantısı düzenleyen Arıklı, KKTC de yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Hatay benzetmesini de yorumlayan Arıklı, Sayın Akıncı’nın bilinçli olarak Türkiye ile ipleri gerdiğini, halkı kamplara bölmek için planlı ve programlı eylem ve söylemlerde bulunduğunu söyledi. Arıklı; “kin ve nefret tohumları ekenler, hasad zamanı düşmanlık biçerler. Sayın Akıncı sırf rakibi CTP den oy devşirebilmek için milli bünyede onarılmaz yaralar açıyor…” dedi.

Arıklı sözlerine şöyle devam etti. YDP adayı olarak ben diğer rakiplerimden farklı olarak federasyona karşı çıkıyorum. Seçilirsem asla federasyon görüşmeyeceğim, diyorum. Partim YDP ya beni ikinci tura taşıyacak veya Cumhurbaşkanının kim olacağına karar verecek. Biz KKTC yi yaşatıp tanıtacak, Türkiye ile iyi ilişkiler kuracak bir Cumhurbaşkanı istiyoruz… ”

Erhan Arıklı gazetecilerin sorularını cevaplandırdıktan sonra Belediye Başkanı Prof. Dr. Adil Işık’ı ziyaret etti. Başkana yeni görevinde başarılar dileyen Arıklı’ya hediye takdim edildi.

(BRT/MAIL)