Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm meleği’ fosili bulundu
Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm...
Acun Ilıcalı Survivor 2020 yarışmacılarını açıkladı
Survivor 2020 kadrosu açıklandı
Google’a karşı dörtlü ittifak!
Google’a karşı dörtlü ittifak!
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını kaybetti
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını...
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'

Arıklı:Kin ve nefret tohumu ekenler,düşmanlık biçer

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Anadolu Kalkınma ve İşbirliği (AKİDER) nin davetlisi olarak Kütahya’ya gitti.

11 Şubat 2020 Salı 11:16
Arıklı:Kin ve nefret tohumu ekenler,düşmanlık biçer
banner48

Bu sabah Kütahya’da bir basın toplantısı düzenleyen Arıklı, KKTC de yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Hatay benzetmesini de yorumlayan Arıklı, Sayın Akıncı’nın bilinçli olarak Türkiye ile ipleri gerdiğini, halkı kamplara bölmek için planlı ve programlı eylem ve söylemlerde bulunduğunu söyledi. Arıklı; “kin ve nefret tohumları ekenler, hasad zamanı düşmanlık biçerler. Sayın Akıncı sırf rakibi CTP den oy devşirebilmek için milli bünyede onarılmaz yaralar açıyor…” dedi.

Arıklı sözlerine şöyle devam etti. YDP adayı olarak ben diğer rakiplerimden farklı olarak federasyona karşı çıkıyorum. Seçilirsem asla federasyon görüşmeyeceğim, diyorum. Partim YDP ya beni ikinci tura taşıyacak veya Cumhurbaşkanının kim olacağına karar verecek. Biz KKTC yi yaşatıp tanıtacak, Türkiye ile iyi ilişkiler kuracak bir Cumhurbaşkanı istiyoruz… ”

Erhan Arıklı gazetecilerin sorularını cevaplandırdıktan sonra Belediye Başkanı Prof. Dr. Adil Işık’ı ziyaret etti. Başkana yeni görevinde başarılar dileyen Arıklı’ya hediye takdim edildi.

(BRT/MAIL)

Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şahiner: Turizmde adım atılması kaçınılmaz
Şahiner: Turizmde adım atılması kaçınılmaz
İtalyan Savaş Gemisi Larnaka Limanı’na demirledi
İtalyan Savaş Gemisi Larnaka Limanı’na demirledi
Pistten çıkan uçağın gövdesi enkaz alanından kaldırıldı
Pistten çıkan uçağın gövdesi enkaz alanından kaldırıldı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim