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Arıtma çamurları tarımda kullanılabilecek

Arıtma çamurlarının tarımda kullanılmasını düzenleyen bir tüzük hazırlandı.

02 Şubat 2020 Pazar 13:27
Arıtma çamurları tarımda kullanılabilecek

Arıtma çamurlarının tarımda kullanılmasını düzenleyen bir tüzük hazırlandı.

Çevre Yasası altında çıkarılan tüzük, arıtma çamurlarının tarımda kullanımında gerekli tedbirlerin alınması esaslarını sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde ortaya koymayı amaçlıyor.

Tüzük, evsel ve kentsel atık suların arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının; toprağa, bitkiye, hayvana ve insana zarar vermeyecek şekilde, toprakta ve tarımda kontrollü kullanımına ilişkin teknik ve idari esasları kapsıyor.

TAK/EMT

Anahtar Kelimeler:
ArıtmaçamurlarıTarımHaberKıbrıs
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