Arızanın tespiti ve tamiri için çalışma başlatıldı

Orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle; saat 20.15'den itibaren Girne'nin büyük bir bölümüne elektrik verilemiyor.

KIB-TEK'ten yapılan açıklamada, arızanın tespiti ve tamiri için çalışma başlatıldığı kaydedildi.