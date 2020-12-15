Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf etti
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf...
4 gün daha poliste tutuklu kalacak
4 gün daha poliste tutuklu...
15 yıl hapis cezası
15 yıl hapis cezası
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandılar
Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara...
Flaş Haber
8'i yerel 17 pozitif vaka!
Kapat

Arızanın tespiti ve tamiri için çalışma başlatıldı

Orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle Girne'nin büyük bir bölümüne elektrik verilemiyor.

15 Aralık 2020 Salı 21:49
1125 Okunma
Arızanın tespiti ve tamiri için çalışma başlatıldı

Orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle; saat 20.15'den itibaren Girne'nin büyük bir bölümüne elektrik verilemiyor.

KIB-TEK'ten yapılan açıklamada, arızanın tespiti ve tamiri için çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat Taş ve Toprak Kayması!
Dikkat Taş ve Toprak Kayması!
Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
Beyarmudu'nda 2 pozitif vaka!
Beyarmudu'nda 2 pozitif vaka!
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim