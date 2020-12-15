Arızanın tespiti ve tamiri için çalışma başlatıldı

Orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle; saat 20.15'den itibaren Girne'nin büyük bir bölümüne elektrik verilemiyor.
KIB-TEK'ten yapılan açıklamada, arızanın tespiti ve tamiri için çalışma başlatıldığı kaydedildi.
Orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle Girne'nin büyük bir bölümüne elektrik verilemiyor.
Orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle; saat 20.15'den itibaren Girne'nin büyük bir bölümüne elektrik verilemiyor.
KIB-TEK'ten yapılan açıklamada, arızanın tespiti ve tamiri için çalışma başlatıldığı kaydedildi.