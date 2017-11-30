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Arkadaşını korumak istedi kendini yaktı!

Lefkoşa -Güzelyurt anayolunda geçtiğimiz hafta meydana gelen ve üç aracın karıştığı kazaya kanında 293 miligram alkol tespit edilen Payas neden oldu...

30 Kasım 2017 Perşembe 17:43
Arkadaşını korumak istedi kendini yaktı!
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Lefkoşa -Güzelyurt anayolunda geçtiğimiz hafta meydana gelen ve üç aracın karıştığı kazada polise yalan beyan verildiği, kazaya Mehmet Karakaş’ın değil İhsan Payas’ın (E-28) neden olduğu açıklandı. 

Polis, “Araçta yolcu olarak bulunuyorum” diyen Payas’tan şüphelenmiş ve kaza akşamı Payas’a da alkol testi yapmıştı. 

Suçunu dün itiraf eden İhsan Payas’ın ES 546 plakalı aracı 293 miligram alkol tesiri altında kullandığı açıklandı.

Polise yalan beyanda bulunan Mehmet Karakaş ve İhsan Payas hakkında yasal işlem başlatıldı.

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kadir 2017-11-30 21:10:37

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