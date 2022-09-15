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Arkadaşını öldürmüştü! İstinaf talebi reddedildi...

15 Eylül 2022 Perşembe 13:18
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Arkadaşını öldürmüştü! İstinaf talebi reddedildi...


(Kamalı Haber)

Girne’de 2017 Temmuz ayında sokak ortasında tartıştığı iş arkadaşı Eshref Abdulkairov’u bıçaklayarak öldüren ve 17 yıl hapse mahkûm edilen ve cezasında indirim isteyen Melih Arnavut’a istinaf mahkemesi talebini reddetti.

Arnavut, Adam öldürme, bıçak taşıma ve tasarrufu, rahatsızlık verme suçlarından yargılanmıştı.

Sanık ile maktul olay günü 12 Temmuz 2017 tarihinde sanığın iş arkadaşı olan maktulle birlikte çıktığını, yolda yürürlerken şakalaşmaya başlamış ancak şakalaşmanın kavgaya dönüşmesiyle cinayetle sonuçlanmıştı.

Olay esnasında alkollü olan maktul ile sanık karşılıklı hakaretler etmiş, maktulün sanığın kolundaki saatin kırılmasına neden olmuş, buna sinirlenen sanık ise üzerinde taşıdığı 7 santimlik bıçakla maktulü karnından bıçaklayarak, maktulü öldürmüştü.

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