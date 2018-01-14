Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114645
ALTIN
161.296
DOLAR
3.7498
STERLİN
5.1444
EURO
4.5487
Sürekli aç olmanızın 6 nedeni
Sürekli acıkmanızın nedeni bu olabilir!
Çocuğunuza abartılı doğum günleri yapmayın!
Çocuğunuza abartılı doğum günleri yapmayın!
Her 4 çalışandan birinde görülüyor
Her 4 çalışandan birinde görülüyor
“Ekmeksiz diyet olmaz”
“Ekmeksiz diyet olmaz”
Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı
Daha lezzetli yemek yapmanın 20...

Arkadaşını yaralı bıraktı kaçtı

Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken kazadan sonra kayıplara karışan sürücü aranıyor

14 Ocak 2018 Pazar 11:03
Arkadaşını yaralı bıraktı kaçtı
banner10

Havadis'ten Duygu Alan'ın haberine göre, Lefkosa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde dün sabah saat 07.00 sıralarında kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs, yönetimindeki MA681 plakalı salon araç ile aşırı süratli ve dikkatsizce fuar kavşağına doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan beton korkuluklara çarpıp spor kompleksi içerisinde bulunan ağaca çarptı.

Kaza sonrası araçta bulunan bir kişi yakalanarak kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kaza sonrası olay yerinden ayrılan araç sürücüsü ise halen tespit edilemedi.

Polis soruşturması devam ediyor.

banner22
Son Güncelleme: 14.01.2018 11:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En çok yağış Güzelyurt’ta kaydedildi
En çok yağış Güzelyurt’ta kaydedildi
Alayköy'de hırsızlık!
Alayköy'de hırsızlık!
Haspolat’ta uyuşturucu!
Haspolat’ta uyuşturucu!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim