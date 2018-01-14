Arkadaşını yaralı bıraktı kaçtı

Havadis'ten Duygu Alan'ın haberine göre, Lefkosa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde dün sabah saat 07.00 sıralarında kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs, yönetimindeki MA681 plakalı salon araç ile aşırı süratli ve dikkatsizce fuar kavşağına doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan beton korkuluklara çarpıp spor kompleksi içerisinde bulunan ağaca çarptı.

Kaza sonrası araçta bulunan bir kişi yakalanarak kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kaza sonrası olay yerinden ayrılan araç sürücüsü ise halen tespit edilemedi.

Polis soruşturması devam ediyor.