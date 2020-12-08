Arkadaşının elmacık kemiğini kırmıştı, 6 ay hapse mahkum edildi

Mağusa Limanı’nda demirli halde olan bir gemi içerisinde, yemek yapmadığı gerekçesi ile aralarında çıkan tartışma sonucu gemide çalışan Hüssam İzzet’i ciddi şekilde darp ederek elmacık kemiğinin kırılmasına neden olan gemi aşçısı sanık Mohamed Sousi Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

Aleyhindeki “Vahim zarar” ve “Ciddi darp” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Sousi, 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

“HERKES BARIŞ, HUZUR VE GÜVEN İÇİNDE YAŞAMA HAKKINA SAHİPTİR”

Sanık hakkındaki davaların kararını Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Hazan Aksun okudu. Sanığın mahkum edildiği vahim zarar suçunun 7 yıla, ciddi darp suçunun ise 3 yıla kadar hapislik cezası öngörüldüğünü belirten Aksun, sanık hakkındaki şikayetin devam ettiğine dikkat çekti.

Sanığın işledi suçların ciddi ve vahim suçlar olduğuna dikkat çeken Aksun, herkesin barış, huzur ve güven içinde yaşama ve vücut bütünlüğünü koruma hakkına sahip olduğunu vurguladı. Sanığa hapislik cezası dışında ceza verilmesinin kamu menfaatine aykırılık teşkil edeceğini belirten Aksun, sanığı 6 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.

Kıbrıs Postası - NADIRE BAHADI