Arkadaşının kimliğine bürünmekten yargılanacak

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da arkadaşının arabasından KKTC ehliyetini çalıp, araba kiralarken onun kimliğine büründüğü gerekçesiyle tutuklanan 28 yaşındaki Simone Mutenbo,teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Nezaket Küpe, 8 Aralık’ta Lefkoşa’da sakin Simone Mutenbo’nun, arkadaşı olan Jaswell Sıkazne’ya KKTC ehliyetini arabasından sirkat ettiğini belirtti.

Küpe, zanlının ayni gün Lefkoşa’da faaliyet gösteren Elite Rent A Car isimli kiralık araç şirketine gidip, sürüş ehliyetini görevliye sunarak başkasının kimliğine bürünüp, araç kiraladığını söyledi. Küpe, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlı Simone Mutenbo, “Ehliyeti çalmadım” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.