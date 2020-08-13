Arkın Palm Beach Otel'den testi pozitif çıkan misafir ile ilgili açıklama

Arkın Palm Beach Otel, dün saat 14.30 da giriş yapan bir otel misafirinin giriş yaptığı andan itibaren karantina odasında test sonucunu beklediğini, 22.30 civarında ise Sağlık Bakanlığı tarafından aranarak testin pozitif cıktığı haberini aldıktan sonra ambulans ile alınıp hastahaneye götürüldüğünü duyurdu.