Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
97988
ALTIN
242.624
DOLAR
6.2610
STERLİN
8.2352
EURO
7.3524
Google'dan çok önemli Gmail açıklaması
Google'dan Gmail açıklaması
ABD'den "dişe takılan iletişim cihazı"
ABD'den "dişe takılan iletişim cihazı"
Bilinen en eski hayvan fosili bulundu
Bilinen en eski hayvan fosili...
Google'a 93 milyon lira para cezası
Google'a 93 milyon lira para...
Samsung Galaxy A7‘yi tanıttı
Samsung Galaxy A7‘yi tanıttı

Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi’nin yeni dönem kursları başlıyor

Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi’nden verilen bilgiye göre, topluma açık sertifikalı kurslarının kayıtlarına başlayan Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi, Cam Atölyesi, Portfolyo Hazırlık ve Sunumu, Film Yapımı, Sosyal Medya ve Dijital Pazarlamanın yanı sıra toplam 30 farklı konuda kurs seçeneği sunuyor.             

22 Eylül 2018 Cumartesi 15:46
Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi’nin yeni dönem kursları başlıyor

Kurs programlarına kayıtlar 28 Eylül’e kadar devam edecek.
 

KURSLAR KAPSAMINDA YETENEK SINAVINA HAZIRLANAN ADAYLARA YÖNELİK PAKET PROGRAM   
Kurslar kapsamında güzel sanatlar, tasarım ve iletişim bölümlerinin yetenek sınavına hazırlanan öğrenci adaylarına yönelik Portfolyo Hazırlık ve Sunum Teknikleri ile İngilizce eğitimini de kapsayan paket program sunulacak. 

Bu programla öğrenci adayları Portfolyo Hazırlık ve Sunum tekniklerinde kendilerini geliştirme fırsatı bulurken aynı zamanda İngilizce Yeterlik Sınavına yönelik de hazırlanmış olacak.                                                
 

İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP ATÖLYELER VE ÜRETİM KOŞULLARI            
Yeni dönem kurs programları hakkında bilgi veren ARCAD Direktörü Doç. Dr. Alev Adil iki dönemdir gerçekleştirdikleri kurslara yoğun ilgi ve katılım olduğunu söyleyerek, yeni dönemde de seçkin akademisyenlerle 30 farklı konuda kurs programı hazırladıklarını söyledi. 

Sahip olduğu teknik ekipman ve donanım ile adanın en kapsamlı cam üretim atölyesini üniversiteleri bünyesinde faaliyete açtıklarına işaret eden Adil, yeni dönem kurslarda cam sanatını keşfetmek isteyen herkesin bu olanaktan yararlanabileceğini kaydetti. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
ARCADArkın Sanat Ve Tasarım MerkeziYeni DönemKursHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güngördü okulları ziyaret etti
Güngördü okulları ziyaret etti
Ertop: "Cypruvex, ürünlerin fiyatını açıklayarak fırsatçılığa izin vermemeli"
Ertop: "Cypruvex, ürünlerin fiyatını açıklayarak fırsatçılığa izin vermemeli"
Tatar: “Tarıma yoğun ilgi ve destek şart”
Tatar: “Tarıma yoğun ilgi ve destek şart”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim