Arslan Bıçaklı işçilere seslendi

Akaryakıt zammı artık otomatiğe bağlandı. Akaryakıta zam yapıldığında zincirlime tüm temel tüketim maddelerine zam geliyor. Marketlerde günde 2 veya 3 defa fiyat değişikliği yapılıyor.

Haber: Esengül AYKAÇ

Başbakana çağrıda bulunan Bıçaklı “ Biz işçinin parasına dokundurtmayacağız. Anayasa ve yasaların bana verdiği tüm hakları kullanacağız. Grev yasağı gelse bile dinlemeyeceğiz. Bu durum 60 bin kişiyi ilgilendiren bir durumdur. 60 bin kişinin geleceğinden söz ediyoruz. Bono istemiyoruz biz paramızı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İşçilere de seslenen Bıçaklı “Paranıza sahip çıkın” dedi.

Son dönemde yapılan zamların insanları bitirdiğini kaydeden Bıçaklı, sendikalar olarak her zaman olduğu gibi yine topluma öncülük yapıyoruz. Dolayısıyla toplumun bütününe hedef göstererek hedef gösteriyoruz. Diyoruz ki “zamlara karşı geleceğiz” şeklinde konuştu.

Bıçaklı “27 tane ülkede bizim temsilciliğimiz varmış. 100 trilyon temsilciliklere para harcanıyor. Tanınmıyoruz ne yapıyorsunuz? Kıbrıslı Türklerin yoğun olduğu yerlerde yardım olsun diye temsilcilikler olsun ama 27 ülkede ne iş yapıyorsunuz? Har vurup harman savuruyorsunuz ama hiç bir yerde gelirleriniz yok. Gelirlerinizi arttıracak tedbirleriniz de yok” dedi.