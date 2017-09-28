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Art arda meydana gelen iki kaza daha

Haspolat’da Sanayi Anayolu üzerinde bugün öğleden sonra meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı.

28 Eylül 2017 Perşembe 01:44
Art arda meydana gelen iki kaza daha

Haspolat’da Sanayi Anayolu üzerinde bugün öğleden sonra meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı.

Polis Basın subaylığından edinilen bilgiye göre, Selahattin Duyar (E-60) yönetimindeki GE 381 plakalı kamyonet araç ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak banket içerisinde sol yan kısmı üzerine devrilmiştir.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Atamurat Çağrıyev (E-60), kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altında alındı.

* * *

Lefkosa, Bolu Sokak’ta meydana gelen diğer bir kazada ise 10 yaşındaki Rümeysa NUH yaralandı.

Polis Basın Subaylığından edinilien bilgiye göre, kaza, Rümeysa Nuh’un, yol kenarında park halinde bulunan araçların arasından koşarak yola atılması sonucu, o esnada sokak üzerinde seyir halinde olan Hüseyin Durmuşoğlu (E-41) yönetimindeki KG 141 plakalı aracın kendisine çarpması sonucu meydana geldi.

Kazada hafif şekilde yaralanan Rümeysa NUH kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip müşahede altında alındı.

Her iki kazayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

BRTK

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Son Güncelleme: 28.09.2017 01:52
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