Arter: "Atık Su Arıtma Tesisi’nin kapasitesi yeterli değil"

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Belediye sınırlarındaki muhtarlarla dün bir istişare toplantısı yaparak hem belediyenin çalışmalarıyla ilgi bilgi verdi hem de bölgelerin sorunlarını dinledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, muhtarla toplantı yapmaya çok önem ve değer verdiğinin altını çizerek sözlerine başladı ve Muhtarlarla sürekli birebir temas kurarak görüştüklerini, toplu olarak da bir istişare toplantısı planladıklarını söyledi. Başkan Arter, 16 muhtarlığın olduğu Gazimağusa'da ortak konuları konuşacaklarını ifade ederek, her bölgenin kendine ait sıkıntılarını da dinleyeceklerini söyledi.

Başkan İsmail Arter, her bölgenin belediyenin yapmış olduğu projelerden faydalanmasını istediklerini, yeni hizmete sundukları Pazar Yeri ve yakında tamamlanacak olan Hendek Projesi, devam eden projelerden Salamis Yolu Düzenleme Projesi, Aşıklar Yolu Projesi’ni genele faydası olması amacıyla yaptıklarını söyleyerek , kaynağı hazır olan ve meclisten de geçen diğer projenin Serbest Liman’dan Niyazi Retorana kadar Deniz Plaza önündeki caddenin yapılması olduğunu, yılbaşından sonra bu projenin de başlayacağı bilgisini verdi.

Başkan Arter, Dumlupınar, Sakarya, Karakol bölgelerini kapsayan 10 bin tonluk asfalt projesi ve Maraş Bölgesi’ndeki asfalt ve kaldırım inşası projesinin altyapıyla ilgili 2 önemli proje olduğunu, Sakarya mahallesinde asfaltlama çalışmasının devam ettiğini, Maraş Bölgesi’ndeki projenin ihalesinde dövizdeki artış nedeniyle sıkıntı yaşandığını, yeniden ihaleye çıkarak projeye başlayacaklarını söyledi.

Bunların yanında Mutluyaka’nın su hatlarının değişmesi için de projenin hazır olduğunu söyleyen Başkan Arter, Silver Beach Plajı’nı yeni açtıklarını ve Glapsides plajını ise yeniden düzenleyerek daha çok insanın kullanacağı hale getirdiklerini, Maraş Bölgesi’nde de Derinya Plajı’nı açtıklarını söyledi.

"Gazimağusa Halkı kanalizasyonun sıkıntısını çekmeyi hak etmiyordu"

Gazimağusa’nın en büyük sıkıntısı olan kanalizasyon altyapısının 2009’da başladığını ve 2012’de bitmesi gerektiğini ancak 2014 yılına gelindiğinde müteahhit firma ile AB arasındaki anlaşmazlık nedeniyle projenin tamamlanamadığını ifade eden Başkan Arter, şunları kaydetti: “Kötü kokular ve taşmalar şehrin belirli bölgelerini büyük oranda rahatsız ediyor. Herkes boruların meyilinin az olduğunu kabul eder. Projeyi tasarlayan meyili az hesapladı, inşaatı yapan şirket de az meyil verdi. Bırakın yetersizliğini, bazı noktalarda ters meyil bile vardır. Görevde olduğumuz 3 yıllık sürede AB’nin yeni tamirat projesi yapmasını ve tamir etmesini bekliyoruz. Bunun yapılması için de belirli yerlerin yeniden kazılması lazım. Biz borulara kamera indirerek 500 nokta sorun olduğunu tespit ettik. Asfaltma işlerini ve diğer projeleri yaparken en az müdahale olacak yerleri yapmak isteriz ki çifte iş yapmayalım.”

Başkan Arter, tamirat projesinin çok uzadığı için bu konunun düzeleceğine dair umudunu ve güvenini yitirdiğini ifade ederek, mahkeme sonucunda yüzde 35 şirketin, yüzde 65 projenin sahibi olarak AB’nin hatalı bulunduğunu, şirketin “yüzde 35 eksik olarak paramı ödeyin” teklifini AB’nin kabul etmediğini ifade ederek, “Gazimağusa halkı bu sıkıntıları çekmeyi hak etmiyordu. Bu konu Belediyenin önünde halen sorun olarak duruyor. Ben tüm bunları hükümete aktardım. AB’yi bekleyecek miyiz? Bizim devlet olarak buna bir çare bulmamız lazım. Çünkü konuşulan parasal miktar belediyenin bütçesinin çok üzerindeki rakamlardır.” dedi.

"Atık Su Arıtma Tesisi’nin kapasitesi yeterli değil"

Kanalizasyon siteminde atık suyun arıtıldığı Atık Su Arıtma Tesisi için de geçmişte yanlış bir öngörü yapıldığını ifade eden Başkan Arter, 12 bin ton suyun harcandığı şehrin yarısının sisteme bağlandığını ancak tesisin 4 bin ton günde arıtma kapasitesinin olduğunu, yeni apartmanları sisteme bağlayamadıklarını, bununla ilgili de ayrı bir proje düşündüklerini ancak bugün projeye başlanması halinde 3 yıl süreceğini söyledi. Şehrin büyüdüğü, geliştiği durumda atık suyun arıtılmasının da sıkıntı olduğunu, konusunun üzerinde son sürat çalıştıklarını ancak olayın finans boyutu da olduğunu ifade eden Arter, yap işlet devret modelini de belediye meclisinde değerlendireceklerini, konunun hemen bir sonuca bağlanması gerektiğini söyledi.

Gazimağusa’da geçmişten gelen bir sorun olan su birikintilerinin kentte sıkıntı yarattığını, boş arsalara kuyu açılarak geçici çareler arandığını, yağmur suyu drenajıyla ilgili köklü bir çalışmanın geçmişte yapılmadığını ifade ederek, asfaltlama çalışmalarına dikkat edilmediği için mevcut rögarların da tıkandığını, son 3 yılda sorunlu noktaların büyük bir kısmını çözdüklerini, yüzde 70 oranında sorunun çözüldüğünü, yanmaz ışıklar noktasında pompa istasyonlarıyla suyu drene ettiklerini, bu yöntemle biriken suları boşaltma yoluna gittiklerini belirtti.

Günde 12 bin ton su ihtiyacının 4 bin tonunun denizdeki su arıtma tesisinden sağlandığını, geri kalanının da Türkiye suyundan sağlandığını, suyun çok kaliteli ve içebilir kalitede olduğunu ancak daha önce de suyun içilmemesi gerektiğini söylediğini çünkü deponun yenilenmesi gerektiğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde belediyenin dışında bir bölge olan Sınırüstü’ndeki arızdan dolayı kesinti yaşandığın, ifade eden Arter, yeni depo inşaatı bittiğinde suyu biriktirip vereceklerini ve sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.

"Artan nüfusla birlikte belediyenin iş yükü de artı"

Gazimağusa’ya gelen üniversitelerin kente hareketlilik katığı gibi nüfusunu da artırdığını ve beledi hizmetlerin yükünün de arttığını, böyle bir dudumda “belediye fazla pesonel aldı” diye eleştiri yapıldığını ancak bu işlerin yapılması için personel almaktan başka çare olmadığını ifade eden başkan Arter, artan iş yükünü gerektiği gibi yapmak için geniş bir araç filosuna sahip olmak gerektiğini, önümüzdeki yıl süpürge araçlarını artırarak insan iş gücünü makinelere devredeceklerini söyledi.

Gazimağusa’nın diğer sorununun da aydınlatma konusu olduğunu, daha önce belediyenin sorumluluğunda olan konunun elektrik kurumuna verildiğini, Arızalı lambaları belediyenin kendi imkanlarıyla tamir ettiklerini Ancak genelde Gazimağusa’nın çok aydınlık bir kent olmadığını DAÜ ile hastane arasında yanmayan lambaları hem karayollarına hem elektrik kurumuna defalarca bildirdiklerini söyledi.

Başkan Arter, mezarlığın genişletilmesiyle ilgili ilave arazi tahsis ettiklerini ve konu ile ilgili çalışmanın devam ettiğini ifade etti.