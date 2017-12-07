Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
106448
ALTIN
155.579
DOLAR
3.8601
STERLİN
5.1756
EURO
4.5517
Sam Rouen 71 kilo verdi inanılmaz değişti
Sam Rouen inanılmaz değişti
Instagram’dan ‘store’de yeni özellik!
Instagram’dan ‘store’de yeni özellik!
"Her ilacı buzdolabında saklamayın"
Her ilacı buzdolabında saklamayın!
Soğuk hava migreni tetikliyor
Migreni olanlar dikkat!
Birbirleriyle paylaşmak için zengin koca arıyorlar!
Birbirleriyle paylaşmak için zengin koca...

Arter: "Ayluga'yı kaybettikten sonra sonra ağlamanın faydası yok"

Arter, MAKAMER’in oluşturduğu Ayluga Sulak Alanını Koruma Komitesi’yle Çanakkale Göleti’yle ilgili bir görüşme yaptı.

07 Aralık 2017 Perşembe 18:02
Arter: "Ayluga'yı kaybettikten sonra sonra ağlamanın faydası yok"
banner10

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter,  Mağusa Kültür Derneği ve Yeşil Mağusa Derneği’nin Mağusa Temiz Sulak alanları Savunuyor Projesi kapsamında Mağusa Kadın Derneği (MAKAMER)’in oluşturduğu Ayluga Sulak Alanını Koruma Komitesi’yle Çanakkale Göleti’yle ilgili bir görüşme yaptı. Görüşmede komite üyeleri Çanakkale Muhtarı Abbas Mendeli, MAKAMER üyeleri ve bölge sakinleri yer aldı. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Gazimağusa’nın sulak alanlar bakımından ne kadar zengin olduğunu her fırsatta söylediğini hatırlatarak, koruma altında olması gereken bölgenin yıllar önce kağıt üstünde koruma altına alındığını ancak yıllar itibarıyla bunun mümkün olmadığını gördüklerini belirtti.

Başkan İsmail Arter, Mağusa Kültür Derneği ve Yeşil Mağusa Derneği’nin Mağusa Temiz Sulak alanları Savunuyor Projesi kapsamında MAKAMER’in oluşturduğu komitenin bu önemli konuya halkın da katılımıyla duyarlılık gösterdiğini ifade ederek, “keşke bu hassasiyet ve  bu farkındalık çalışmaları yıllar önceden başlamış olsaydı bugün bunları konuşmazdık. Herkesin şikayet ettiği bu çok değerli alanın molozlarla ve çöplerle dolduğunu görmeyecektik.  Ancak zararın neresinden dönersek kardır. Sizleri takdir ederim.” dedi. Yapılacak çalışmalarla halkın da başını çevirip bölgeye bakacağını ifade eden Başkan Arter, herkesin sivil toplum örgütlerinin bu konuda gereken mesajı almasını, ayrıca yerel idare dahil herkesin bu konuda sorumlu davranması gerektiğini, Ayluga gibi değerli bir bölgenin kaybedildikten sonra ağlamanın faydası olmayacağını söyledi. Başkan Arter, göreve geldiği 2014’te bölgenin projelendirilmesiyle ilgili yetkili konumdaki Çevre Dairesi ile çalışma başlattıklarını ancak çalışmaların yavaş seyrettiğini, bu konunun kendisini rahatsız ettiğini, bir an önce takvime bağlanıp bu önemli alan için ne yapılacağının tespit edilmesi gerektiğini, belediyenin de konunun takipçisi olarak yasal mevzuat açısından sıkıntı olması durumunda uğraş verecekelrini belirti. Başkan Arter, konuya gösterilen duyarlılık için de teşekkür etti.

MAKAMER Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Üretici, bünyesinde bölge sakinleri, bilim insanları, STÖ temsilcilerinin bulunduğu  Ayluga Sulak Alanını Koruma Komitesi olarak Başkan İsmail Arter’i ziyaret ettiklerini, amaçlarının bölgenin sağlıklı bir çevreye kavuşmasını sağlamak olduğunu belirtti. Özel koruma alanı olan bölgenin potansiyel Natura 2000 alanı olarak da belirlendiğini söyleyen Üretici, ilgili paydaşlara ulaşarak ortak alanımız olan Çanakkale Göleti’nin iyi ve sağlıklı duruma getirmek istediklerini, bu yönde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pavlopoulos: “Yunanistan Kıbrıs konusunda bir çözüm arayışındadır”
Pavlopoulos: “Yunanistan Kıbrıs konusunda bir çözüm arayışındadır”
Dışişleri: "Trump’ın, Kudüs kararını endişeyle karşılıyoruz"
Dışişleri: "Trump’ın, Kudüs kararını endişeyle karşılıyoruz"
Erdoğan: "Masadan her zaman çekilen Güney Kıbrıs"
Erdoğan: "Masadan her zaman çekilen Güney Kıbrıs"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim