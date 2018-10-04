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Arter: Belediye’nin bütçesinde sıkıntı yok

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Belediye sınırlarındaki muhtarlarla bir istişare toplantısı yaparak hem belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi hem de bölgelerin sorunlarını dinledi.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:28
Arter: Belediye’nin bütçesinde sıkıntı yok

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, 24 Haziran Yerel Seçimlerinden sonra belediye meclisinde değişiklik olduğunu ancak muhtarlarda fazla değişiklik olmadığını ifade ederek, seçim sonrasında ilk toplantının tanışma ve istişare toplantısı şeklinde olacağını, geçmiş 4 yıllık dönemde muhtarlarla bire bir temaslarının çok olduğunu, yapabildikleri kadar çalışma yaptıklarını ama hayatın da devam ettiği gibi ihtiyaçların da devam ettiğini söyledi.

“Bu dönemde mahallelere daha fazla ilgi göstererek muhtarlıklar üzerinden yapılacak işleri daha sıkı disiplin altında tutacağımızı söylemek isterim” diyerek, muhtarların sorunlarını dinleyerek kayıt altına alacaklarını, bundan sonraki toplantıda bire bir konuşacaklarını, ilk toplantıda 16 mahallenin muhtarıyla daha çok ortak sorunları konuşacaklarını söyledi.

Başkan İsmail Arter, yerel yönetimin muhtarlarla çok sıkı ilişkiler içinde olmasını tercih ettiğini, muhtarların ve belediyenin görevleri farklı olsa da ihtiyaçların muhtarlarda toplanması ve belediyeye iletilmesi belediyenin yolunu açacağını ve daha çok yol kat edeceklerini belirtti.

Başkan İsmail Arter, ülkemiz ve Türkiye’nin 14 Ağustos döviz kriziyle büyük bir ekonomik sıkıntı içine girdiğini ve tam manasıyla bir rahatlık olduğunun söylenemeyeceğini ifade ederek, “ her ne kadar zaman zaman döviz düştü dense de ortada bir ekonomik tahribat vardır. Bu aile bütçelerini de kurum kuruluşlar ve devleti de olumsuz etkiledi. Bu sıkıntılı günleri el ele verip nasıl atlatırız, sıkıntı çekilecekse paylaşılarak çekilmesi lazım” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail ArterMağusa Belediyesi
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Ertaç Eser 2018-10-04 22:02:22

Tuzla kırlangıç sakağa gelip bakın.Asfalt bir sne evvel kazıldı hala çukur duruyor, ayrıca yollar dikenden asfaltı kapattı,hade siz görmüyorsunuz çöpü almaya gelenlerde mi görmüyor,birde makbuzda para olduğu halde evlerimşz ilaçlanmıyor.

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Sertaç Eser 2018-10-04 22:04:18

Çiçek değil hizmet istiyoruz.

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suleyman 2018-10-04 20:57:46

ismail okulu yedisenede bitirdin atma ismail

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suleyman 2018-10-04 20:58:02

ismail okulu yedisenede bitirdin atma ismail

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musa 2018-10-04 21:41:51

Yahu sıkıntı yok dermi bir insan heralde sokağa çıkman be çicekci. Ulan sırf kazanasin diye yola başladın. Kazandın bıraktın... yoksa para yok????

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