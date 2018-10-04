Arter: Belediye’nin bütçesinde sıkıntı yok

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, 24 Haziran Yerel Seçimlerinden sonra belediye meclisinde değişiklik olduğunu ancak muhtarlarda fazla değişiklik olmadığını ifade ederek, seçim sonrasında ilk toplantının tanışma ve istişare toplantısı şeklinde olacağını, geçmiş 4 yıllık dönemde muhtarlarla bire bir temaslarının çok olduğunu, yapabildikleri kadar çalışma yaptıklarını ama hayatın da devam ettiği gibi ihtiyaçların da devam ettiğini söyledi.

“Bu dönemde mahallelere daha fazla ilgi göstererek muhtarlıklar üzerinden yapılacak işleri daha sıkı disiplin altında tutacağımızı söylemek isterim” diyerek, muhtarların sorunlarını dinleyerek kayıt altına alacaklarını, bundan sonraki toplantıda bire bir konuşacaklarını, ilk toplantıda 16 mahallenin muhtarıyla daha çok ortak sorunları konuşacaklarını söyledi.

Başkan İsmail Arter, yerel yönetimin muhtarlarla çok sıkı ilişkiler içinde olmasını tercih ettiğini, muhtarların ve belediyenin görevleri farklı olsa da ihtiyaçların muhtarlarda toplanması ve belediyeye iletilmesi belediyenin yolunu açacağını ve daha çok yol kat edeceklerini belirtti.

Başkan İsmail Arter, ülkemiz ve Türkiye’nin 14 Ağustos döviz kriziyle büyük bir ekonomik sıkıntı içine girdiğini ve tam manasıyla bir rahatlık olduğunun söylenemeyeceğini ifade ederek, “ her ne kadar zaman zaman döviz düştü dense de ortada bir ekonomik tahribat vardır. Bu aile bütçelerini de kurum kuruluşlar ve devleti de olumsuz etkiledi. Bu sıkıntılı günleri el ele verip nasıl atlatırız, sıkıntı çekilecekse paylaşılarak çekilmesi lazım” diye konuştu.