Arter: “Bu tür okulların kapasitesi artırılmalı”

Gazimğausa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa’da özel gereksinimli öğrencilere hizmet veren İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek öğlencilerle sohbet etti.

Belediye Başkan İsmail Arter, merkezi ziyaretlerinde sabah kahvesini öğrencilerin çalıştırdığı Down Cafe’de içti.

Okullarla sürekli istişare içinde olarak ihtiyaçların karşılanması için görev üstlenmeye devam eden Gazimağusa Belediyesi, özel bireylerin olduğu okullara özel hassasiyet gösteriyor. Merkez öğrencilerinden Halil Sercan Çete, Başkan İsmail Arter’e kendinin yaptığı seramik işlemeli amfora testisi takdim ederken, Mağusa Limanı şarkısını da söyledi.

ARTER: “BU TÜR OKULLARIN KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI GEREKİR”

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter açıklamasında, İrfan Nadir 18 yaş Üstü Rehabilitsayon Merkezi’ni sadece özel günlerde değil rutin olarak ziyaret ettiğini, Gazimağusa’da Özel Eğitim Merkeziyle birlikte İrfan Nadir Rehabilitasyon Merkezi’nin özel çocuklara eğitim verdiğini ancak gereken hizmetin verilmesi noktasında zaman zaman bakanlığın herşeye yetişmediğini, bu görevin belediyelere de düştüğünü söyledi.

Gazimağusa Belediyesi olarak gereken katkıyı yapmak için merkezle sürekli istişare halinde olduklarını ifade eden Başkan Arter, “biz elimizden geleni yapıyoruz. Gördüğümüz bir gerçek var ki bu tür okulların kapasitesinin artırılması gerekir çünkü civar köylerden bu eğitime ihtiyacı olan ve gelen öğrenciler de vardır. Bu konu toplumsal bir sorundur, el birliğiyle bu konuya eğilmemiz gerekiyor.”dedi.

“ÇOCUKLARI MUTLU BİR ŞEKİLDE BİR ARADA TUTABİLİYORUZ”

“Bu düşüncelerle merkeze sık sık gelir hem çocukları görüyoruz hem onlar mutlu oluyor hem de biz. Çünkü burada hiçbir art düşünce olmadan sevginin temizliğini görüyoruz” diyen Başkan, çocukları mutlu bir şekilde bir arada tutabildikleri, birşeyleri paylaştırabildikleri ve eğitim verdikleri için merkezin eğitmenlerine teşekkür etti ve daha kaliteli hizmet verebilmesi adına merkeze daha fazla imkan sunmak istediklerini ifade etti.

ÖZTENAY: “İSMAİL ARTER BÜYÜK ŞANS”

İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Havva Öztenay ise, merkezin en büyük şansının İsmail Arter gibi bir başkana sahip olması olduğunu ifade ederek, Başkan İsmail Arter’e verdiği destek için teşekkür etti.