Arter: "Çok güzel bir demokrasi sınavı verildi"

Bugün yaşanan seçim maratonunu Gazimağusa da bağımsız olarak ikinci dönem aday olan İsmail Arter kazandı.

Arter seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Anıt Gazinosunda halkla bir araya gelerek zaferini kutladı.

Arter davul zurna eşliğinde yaşanan şölende halka hitap ederek, desteklerinden dolayı hem UBP-DP ve YDP yetkililerine hem de kendisine gönül veren halka teşekkür etti.

Arter çok güzel bir demokrasi sınavı verildiğine işaret ederek, bu sınav da demokrasinin yanısıra Gazimağusa’nın kazandığını belirtti. İsmail Arter “Mağusa halkına hizmet bizim için onurdur, gururdur, görevdir” diyerek sürdürdüğü konuşmasında, Mağusa halkına verdiği sözlerin hepsini yerine getireceğinin altını çizdi.

Gazimağusa’da kazandıracak daha çok projelerinin olduğunu açıklayan Arter ”Gazimağusa Marka Olacak” ifadelerini kıllandı.Diğer belediyelerle işbirliği içerisinde hareket edeceklerini dile getiren İsmail Arter, Mağusayı 2020 li yıllara taşıyacak çalışmalar yapacaklarını da sözlerine ekledi.