Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95852
ALTIN
189.011
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1387
EURO
5.4311
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Facebook’da o işlem 150 TL olabilir…
Facebook’da o işlem 150 TL...
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!

Arter: "Çok güzel bir demokrasi sınavı verildi"

Arter seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Anıt Gazinosunda halkla bir araya gelerek zaferini kutladı.

24 Haziran 2018 Pazar 22:19
Arter: "Çok güzel bir demokrasi sınavı verildi"

Bugün yaşanan seçim maratonunu Gazimağusa da bağımsız olarak ikinci dönem aday olan İsmail Arter kazandı.

Arter seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Anıt Gazinosunda halkla bir araya gelerek zaferini kutladı.

Arter davul zurna eşliğinde yaşanan şölende halka hitap ederek, desteklerinden dolayı hem UBP-DP ve YDP yetkililerine hem de kendisine gönül veren halka teşekkür etti.

Arter çok güzel bir demokrasi sınavı verildiğine işaret ederek, bu sınav da demokrasinin yanısıra Gazimağusa’nın kazandığını belirtti. İsmail Arter “Mağusa halkına hizmet bizim için onurdur, gururdur, görevdir” diyerek sürdürdüğü konuşmasında, Mağusa halkına verdiği sözlerin hepsini yerine getireceğinin altını çizdi.

Gazimağusa’da kazandıracak daha çok projelerinin olduğunu açıklayan Arter ”Gazimağusa Marka Olacak” ifadelerini kıllandı.Diğer belediyelerle işbirliği içerisinde hareket edeceklerini dile getiren İsmail Arter, Mağusayı 2020 li yıllara taşıyacak çalışmalar yapacaklarını da sözlerine ekledi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
mağusa 2018-06-24 23:08:12

durmak yok yola devam reissss

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Arıklı: "Birçok bölgede YDP'li adaylarımızın Meclis üyeliklerini kazandı"
Arıklı: "Birçok bölgede YDP'li adaylarımızın Meclis üyeliklerini kazandı"
YSK Başkanı Şefik açıklama yaptı
YSK Başkanı Şefik açıklama yaptı
Senin: "Yerel yönetimler halka hizmetin birinci noktasıdır"
Senin: "Yerel yönetimler halka hizmetin birinci noktasıdır"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim