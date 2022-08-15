Arter:” Cumhuriyeti ve vatanı sonsuza kadar yaşatmak asli görev…”

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa’nın kurtuluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Arter mesajında, Gazimağusa kentinin 48 yıl önce var oluş mücadelesini kazandığını ifade ederek, bu mücadelede 21 şehit verildiğini dile getirdi.

Gazimağusa’nın kurtuluşunun, Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesinin kutsal noktası olduğunu belirten İsmail Arter, bugünün bir diriliş bayramı olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet ve vatanın gelecek nesillere aktarılması için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Arter, Kıbrıs Türk halkının savaşlar, acılar ve canları pahasına verdikleri bağımsızlık mücadelesini bugün; bilim ve teknoloji ile Türk milletine yakışır şekilde vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Arter, başta Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Mücahitler ile tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarken, gazilere de sağlıklı ömürler diledi.