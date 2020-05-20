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Arter'den plaj açıklaması

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, plajlarda aşırı yoğunluk yaşanmaması ve risk oluşmaması için çalışma yaptıklarını kaydetti.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:48
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Arter'den plaj açıklaması

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, plajlarda aşırı yoğunluk yaşanmaması ve risk oluşmaması için çalışma yaptıklarını kaydetti.

Arter,  bugün Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal ile bir araya gelerek, önlemler ve yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Belediyeden verilen bilgiye göre, İsmail Arter, teknik ekiplerin de katılımıyla Kaymakam Serpal ile sık sık görüştüklerini ve bu iki aylık süreci iyi yönettiklerini ifade etti. 
İsmail Arter,  Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yaptıklarını, plajlarda aşırı yoğunluk yaşanmaması ve risk oluşmaması için çalışma yaptıklarını, konuyla ilgili ayrıntılı açıklamada bulunacaklarını söyledi.
Kuaförlerin tedbirlerinin zabıtalar tarafından kontrol edileceğin söyleyen Arter, Perşembe Pazarı’nın giriş ve çıkışının kontrol altında olacağını, pazarcıların ve müşterilerin de gerekli tedbirleri almasının sağlanacağını ifade etti. 
Başkan İsmail Arter, belediyenin ürettiği maskelerin dağıtımını da yapacaklarını,  açık pazarın olacağı Perşembe gününü güvenli şekilde geçirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.
Arter,  “Birinci görev insanların kendini korumasıdır” vurgusunda bulundu.

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u 2020-05-20 16:04:43

targetted interview

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Ertaç 2020-05-20 16:53:50

Tuzlada sinekler bizi yedi bitirdi.Asfaltlarda dikenler çıktı.Sokaklar kedi,köpek pisliğinden geçilmiyor.Bunun içinde önlemler alınması gerekmezmi ?

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