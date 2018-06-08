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Arter, Gazimağusa Pazar Yerini ziyaret etti

Gazimağusa Belediye Başkanı ve bağımsız belediye başkan adayı Arter, Gazimağusa’daki pazar yerini ziyarete etti...

08 Haziran 2018 Cuma 12:57
Arter, Gazimağusa Pazar Yerini ziyaret etti

Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa bağımsız belediye başkan adayı İsmail Arter, Gazimağusa’daki pazar yerini ziyarete etti.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Arter’e bazı UBP Belediye Meclisi Üyesi adayları da eşlik etti.

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Arter, ziyarette esnaf ve pazar yerini ziyaret eden vatandaşlarla görüşerek, pazarın durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu, bir süre sohbet etti.

Arter ziyarette yaptığı konuşmada, Gazimağusa bağımsız belediye başkanlığı görevine geldiği 2014 yılından bugüne kadar, kent için birçok projeyi hayata geçirdiğini kaydetti.

Gelecek 4 yıllık süre içerisinde daha büyük projeleri olduğunu ifade eden Arter, Gazimağusa’nın ve Gazimağusalıların güzel projeleri hak ettiğini söyledi.

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