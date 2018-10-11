Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94748
ALTIN
233.763
DOLAR
5.9853
STERLİN
7.8416
EURO
6.9280
Instagram'a yeni ayar: Mutlaka bugün değiştirin!
Instagram'a yeni ayar
Samsung tüm telefonlarından kaldırıyor! Bir dönemin sonu...
Samsung tüm telefonlarından kaldırıyor!
Yeni CEO Hızlı Başladı: Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Google Pixel 3 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Google Pixel 3 tanıtıldı!
Sony Resmen Onayladı: PlayStation 5 Geliyor
PlayStation 5 Geliyor
banner40

Arter: İmar planı, 2019’da hazır

11 Ekim 2018 Perşembe 19:16
Arter: İmar planı, 2019’da hazır

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele bölgelerini kapsayacak imar planının 2019’da hazır olacağını söyledi.

Gazimağusa Belediyesinden verilen bilgiye göre, İsmail Arter, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ankara Şehir Bölge Planlama Bölümü’nden öğrencileri kabulünde yaptığı açıklamada, 2014’te göreve geldikten sonra imar planı çalışmasına başladıklarını belirterek, 18-19 Ekim’de imar planıyla ilgili çalıştay düzenleyeceklerini kaydetti.

Arter, 2019 yılı içinde Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele Bölgelerini kapsayacak imar planının tamamlanmasını öngördüklerini söyledi.

KAPALI MARAŞ

Maraş’ın kapalı olan bölgesine de değinen Arter, “Bu şehrin yaşayan bir şehir olması hayalimizdir. Gazimağusa belediyesi bu yaşayan şehri şimdi yaşadığımız şehirle birleştirerek altyapı çalışmalarını yapabilecek güçtedir” dedi.

Maraş’ın temizlik işini Belediye’nin yapabileceğini ilgili makamlara bildirdiklerini kaydeden Arter, bölgede sinek ve böcekler için ilaçlama, yangın tehlikesine karşı ot temizliği yapmak istediklerini ancak siyasi iradenin izin vermediğini de belirtti. Arter, Maraş’ın kapalı bölgesindeki yollarda ve su tahliyesinde halen daha herhangi bir sıkıntı bulunmadığını ifade etti.

“KANALİZASYON PROJESİ BAŞARILI OLMADI”

Gazimağusa’nın en büyük sorunlarından birinin atık suyun bertaraf edilmesi olduğunu  kaydeden Arter, 2009 yılında kanalizasyon projesinin Avrupa Birliği finansmanıyla yapıldığını ancak başarılı olmadığını, projenin tamiratının gündemde olduğunu yeni yapılacakmış gibi bir tamirat çalışmasının gerektiğini söyledi.

Başkan Arter, kanalizasyonun kentin yüzde 40’ını kapsadığını, 4 bin ton günlük arıtma kapasitesi olan kanalizasyon tesisinde 6 bin ton atık suyun arıtıldığını, kentin büyüme hızının geçmişte öngörülemediğini söyledi.

Heyetten akademisyenler de çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktardı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polise gelerek teslim oldu…
Polise gelerek teslim oldu…
Yolda yürürken tutuklandı…
Yolda yürürken tutuklandı…
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecekler…
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecekler…

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim