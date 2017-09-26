Arter: "Kent için önemli, sıradan bir proje değil"

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme projesiyle ilgili esnafla bir görüşme yaparak hem projeyle ilgili bilgi verdi hem de esnafın görüşlerini dinledi.

Ticaret Odası Başkan Vekili Ozan Dağlı’nın başkanlığında belediyeyi ziyaret eden bir grup esnaf, cadde üzerinde işlerin hareketlendiği Aralık ayı için hassasiyet gösterirken, genel anlamda projenin beğenildiği herkesin faydasına olacağını ve caddeye değer katacağı konusunda görüş belirttiler.

İLK ETAP FAZIL POLAT PAŞA CAMİİ İLE DAÜ ARASI

Gazimağusa Belediyesi’nin bütünüyle yenilenmesi ve çağdaş bir hale getirilmesi için hayata geçireceği İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi’nin ilk etap çalışması Fazıl Polat Paşa Camii ile DAÜ arasındaki bölgede başladı.

“KENTİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR PROJE”

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, “kentimiz için önemli olan bir projeden bahsediyoruz” diyerek, İsmet İnönü Bulvarı’nın kentin en hareketli ve trafiğin en yoğun yaşanılan caddesi olduğunu, amaçlarının bu caddeyi hem daha bayındır hale getirmek hem de hareketliliği disiplin altına almak olduğunu söyledi.

“SIRADAN BİR PROJE DEĞİL”

“Proje sıradan bir proje değil” diyen Arter, projede son derece detaylı çalışıldığını, bu nedenle hesaplanan maliyetin üzerine çıktıklarını ve TC’nin sağladığı 3 milyon 450 bin TL’lik kaynağa belediyenin kendi imkânlarını da ekleyeceklerini ifade ederek, tüm Gazimağusa’nın faydasına olacak projeden cadde üzerinde işyerleri olanların daha fazla faydalanacağını belirtti.

“İŞYERLERİNİ SIKINTIYA SOKMAYACAĞIZ”

İşyerlerini sıkıntıya sokacak hiçbir şey yapmayacaklarını ifade eden Başkan Arter, geçtiğimiz günlerde de bir toplantı yaptıklarını ve trafiğin nasıl işleyeceğiyle ilgili görüştüklerini söyledi. Arter, 8 aylık sürede tamamlanacak projenin her ay 200 metrelik kısmını yapacaklarını, caddenin sürekli araç trafiğine kapanmayacağını, aylarca cadde kapanacak diye bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

“KALDIRIM ÜZERİNDEKİ YAPILAR YIKILACAK”

Arter, Trafiğin akışını rahatlatacak önlemlerin polis tarafından alınacağını, proje yapılırken imara aykırı ve kaldırım üzerinde olan yapıların yıkılacağını, projeye engel olmayan ama 10 ayak mesafede olan ihlaller için ise mahkeme süreci başlatacaklarını söyledi.

BİRKAÇ NOKTAYA PARK YERİ YAPILABİLİR

Başkan Arter, İsmet İnönü Bulvarı’na yakın olan birkaç noktada park yeri çalışmaları da olduğunu, MGA, Gülseren Gölet’i ve birkaç noktada da park yeri olabilecek uygun yerler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Gazimağusa Belediyesi Projeler Şube Amiri Abide Başman Eryaşar da çalışmaların teknik detayıyla ilgili esnafa bilgi verdi.