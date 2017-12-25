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Arter Özel Eğitim Merkezi ile ilgili bilgi aldı

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GMB Başkanı Arter, Mağusa Özel Eğitim Merkezi Sorumlusu Evcimen ile yeni göreve gelen okul aile birliğini kabul etti, bilgi aldı...

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:45
Arter Özel Eğitim Merkezi ile ilgili bilgi aldı
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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Sorumlusu Emirali Evcimen ile yeni göreve gelen okul aile birliğini kabul ederek okulla ilgili bilgi aldı.

Gazimağusa Belediyesi, çocuklara akademik eğitimin yanında bağımsız yaşayabilme becerisi de kazandırmak için faaliyet gösteren Özel Eğitim Merkezi’nin hem fiziki şartlarının gerektiği gibi olması için çalışma yaparken, eğitimle ilgili ihtiyaç duyulan noktalarda ise destek oluyor.

ARTER: "YARDIMA HER ZAMAN HAZIRIZ"

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’nin sorumlu öğretmeni ve okul aile birliğinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, okulun gönüllü olarak çalışarak birçok zor işi başardığını gördüklerini, gönüllü çalışanlar için kendilerinin de ellerinden gelen yardımı yapmaya her zaman hazır olduklarını ifade etti.

Başkan Arter, farklı gelişen çocuklara özel bir eğitim verilmesi için okulun altyapısı ve kapasitesiyle ihtiyaca cevap verebilecek durumda olması gerektiğini kaydederek, nüfus da düşünüldüğünde öğretmen eksikliğinin bazı çocukların dışarda kalmasına neden olabileceğini, bu konunun hassasiyetle ele alınması gerektiğini belirtti. Başkan Arter, hedeflerinin tüm özel eğitim ihtiyacı olan çocukların gereken eğitimden geçmeleri olduğunu, bu yönde okul için uğraşan müdür ve okul aile birliğine teşekkür etti. 

EVCİMEN'DEN ARTER'E TEŞEKKÜR

Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Sorumlu Öğretmeni Emirali Evcimen ise, belediyenin yanlarında olduğunu ve gereken desteği verdiğini ifade ederek, çevre düzenlemesi, temizlik, öğretmen sağlanması ve özel günlerin düzenlenmesi gibi birçok konuda, belediyenin yanlarında olduğunu söyledi. Evcimen, Belediyenin varlığının kendilerini garantide ve güçlü hissetmelerine neden olduğunu, başları her sıkıştıklarında belediyeyi aradığını ifade ederek, 2018 yılında da bu desteğin devam etmesini diledi ve Başkan İsmail Arter’e teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 25.12.2017 18:02
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