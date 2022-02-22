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Arter, vatandaşlara 'borçlarınızı ödeyin' çağrısı yaptı

Gazimağusa Belediye çalışanlarının grevi devam ederken Başkan İsmail Arter, bir açıklama yaptı. Arter, vatandaşlara 'borçlarınızı ödeyin' çağrısı yaptı.

22 Şubat 2022 Salı 19:42
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Arter, vatandaşlara 'borçlarınızı ödeyin' çağrısı yaptı
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Gazimağusa Belediyesi çalışanları, emeklerinin karşılığını alamadığı için greve devam ediyor. Konuyla ilgili olarak Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'den bir açıklama geldi. 

Gazimağusa Belediye Başkanı Arter, “Size verilmesi gerekenlerin peşindeyim, sizlerdeki huzursuzluğun on katını yaşıyorum, grev hakkınıza da saygı duyarım” ifadelerini kullandı.

Lefkoşa’daki yetkililerin seslerini duymasını, belediyeye olan borçların bir an önce ödenmesini isteyen Arter, belediyenin 16 mahalleden toplam 49 milyon TL alacağı olduğunu söyledi ve vatandaşlara "borçlarınızı ödeyin" çağrısı yaptı.

Arter, imkanlar doğrultusunda 15’lik çalışanların ödemelerini yaptıklarını, hayat pahalılığı ödeneklerinin yarısının ve Gamabel çalışanlarının da büyük olasılıkla yarın ödenebileceğini açıkladı.

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