Arter’den Gazimağusa Belediyesi Pazarı Yeri’ne ziyaret

Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa bağımsız belediye başkan adayı İsmail Arter, bazı UBP Belediye Meclisi Üyesi adaylarının da eşlik ettiği Gazimağusa Belediyesi Pazar Yeri’nde, esnafın ve Pazar yerini ziyaret eden vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılaştı.

Gazimağusa bağımsız belediye başkanlığı görevine geldiği 2014 yılından bugüne kadar, Gazimağusa için birçok proje ortaya koyan Arter, hayata geçirdiği projelerin arasında yer alan ve 6 bin 150 metrekare kapalı alan olmak üzere, 16 bin metrekare alana sahip, 270 stant ve 150 araçlık park yerine sahip, yeni ve çağdaş pazar yeri ziyaretinde, esnafın ve Pazar yerini ziyaret eden vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgisi ile karşılandı.

Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa Belediye Başkan Adayı İsmail Arter, Gazimağusa Belediye Pazar Yeri ziyaretinde, esnaf ve Pazar yerini ziyaret eden vatandaşlarla görüşerek, pazarın durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu, bir süre sohbet etti.

Böylesi çağdaş bir pazar yerini, Gazimağusa’ya kazandırmış olması dolayısıyla, büyük övgü ve sevgiyle karşılaşan Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan Adayı İsmail Arter, esnaf ve vatandaşlarla sohbeti sırasında, Gazimağusa için gelecek 4 yıllık süre içerisinde, daha büyük projelerin olduğunu, Gazimağusa’nın ve Gazimağusalılar’ın güzel projeleri hak ettiğini söyledi.

Arter esnaf ve vatandaşlarla sohbeti sırasında, Gazimağusa’ya ve Gazimağusalılar’a böylesi çağdaş bir Pazar yerini kazandırmaktan duyduğu huzur ve heyecanı da dile getirerek, “yaptığımız işin ne denli doğru olduğunu, esnafın ve Pazar yerini ziyaret eden vatandaşların yüzündeki mutluluktan okumak mümkündür” diyerek, “Gazimağusalılar bu ve buna benzer güzellikleri hak ediyor. Gelecek dönemde de buna benzer, Gazimağusa’ya layık projelerle, kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.