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Arter’den yapımı devam eden spor salonu için destek

Arter, okullara belediye desteğinin devam edeceğini söyledi.

12 Aralık 2019 Perşembe 17:32
Arter’den yapımı devam eden spor salonu için destek

Çanakkale Ortaokulu idaresi ve yeni okul aile birliği yönetimi Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’den yapımı devam eden spor salonu için destek talep etti.

Gazimağusa Belediyesinden verilen bilgiye göre, heyeti kabul eden Arter, okullara belediye desteğinin devam edeceğini söyledi.

Belediyenin her yıl emlak vergilerinin yüzde 15’ini okulların alt yapısı için kullandığına işaret eden Arter, bu kapsamda Türk Maarif Koleji ve Alasya İlkokulu’nda derslik projelerinin devam ettiğini, bunların yanında okullarda farklı çalışmalar da yaptıklarını ifade etti.

Çanakkale Ortaokulu Başmuavini Süleyman Göçer, okul idaresinin 2 yıl önce başlattığı spor salonunun bitme aşamasına geldiğini, bu konuda neler yapılabileceğini Belediye Başkanı İsmail Arter ile konuşacaklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
ArterSporDestekHaberKıbrıs
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