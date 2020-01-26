Artı Eğitim Merkezi’nden büyük başarı

Kolejlere Giriş Sınavı’nın ilki (KGS-1), 25 Ocak 2020 Cumartesi günü yedi merkezde 1978 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da şubeleri bulunan Artı Eğitim Merkezi’nden sınava katılan öğrencilerin ortalama % 76’sı henüz ikinci ayağı yapılmamış olan bu sınavda bölge barajlarının üzerinde başarı göstererek ikinci sınav için büyük bir avantaj elde ettiler. Artı Eğitim Merkezi öğrencisi olan Sevgi Yorgancıoğlu ise yüz soruluk sınavda 100 tam puan alarak Lefkoşa ve KKTC birincisi oldu.

Yapılan bir basın toplantısıyla bölgelerde ilk üç dereceyi ellerinde bulunduran öğrencilerini basına tanıtan ve gazetemize bir demeç veren Artı Eğitim Merkezi Direktörü Havva Şeniz şunları söyledi: “Ada genelinde yakalamış olduğumuz %76’lık başarı oranı, bizim için çok önemli. Çünkü bu başarının, haziran ayında yapılacak olan KGS-2 için bizlere çok büyük bir avantaj sağlayacağına inanıyoruz. Ancak sevgili öğrencimiz Sevgi Yorgancıoğlu’nun 100 tam puan alarak KGS-1’de Lefkoşa ve KKTC birincisi olması ve yapılan bu ilk sınava damga vurması, bizler için ayrı bir gurur vesilesi olmuştur.

Dün yapılan bu sınav, biliyorsunuz ki, KGS maratonunun ilk ayağıydı... Bu süreç, henüz tamamlanmadı; ama Sevgi’nin yanında Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve Lefke bölgelerinde ilk üç sırayı alan öğrencilerimizin başarısıyla hem kendilerini hem de diğer öğrencilerimizi önümüzdeki sürece motive etmeye çalışacağız. Sevgi’nin ve diğer öğrencilerimizin başarısını kutlar, bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve ailelerimize teşekkür ederiz.”

BÖLGELERDEKİ BAŞARILARIMIZ:

LEFKOŞA

Sevgi Yorgancıoğlu 100 p (Lefkoşa ve KKTC Birincisi)

Tuğra Vurana 99 p (Lefkoşa ve KKTC İkincisi)

Anya Bella Sabah 98 p (Lefkoşa ve KKTC Üçüncüsü)

Defne Solyalı 98 p (Lefkoşa ve KKTC Üçüncüsü)

GAZİMAĞUSA

Hüseyin Altınay Gazi 97 p (Gazimağusa Birincisi)

Selin Karakaya 97 p (Gazimağusa Birincisi)

Berk Kavazlar 96 p (Gazimağusa İkincisi)

Akif Kemal Dilek 96 p (Gazimağusa İkincisi)

Tamay İrfanoğlu 95 p (Gazimağusa Üçüncüsü)

Kaya Halkseven 95 p (Gazimağusa Üçüncüsü)

GİRNE

İrem Sarıbaş 96 p (Girne Birincisi)

Erim Aziz Uzun 96 p (Girne Birincisi)

Samed Egemen Sarıgözmen 94 p (Girne Üçüncüsü)

LEFKE

Almira Akacan 71 p (Lefke İkincisi)