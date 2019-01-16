Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone'larda bir dönemin sonu geldi!
iPhone'larda bir dönemin sonu geldi!
WhatsApp'ta yeni hata! Eski mesajlar yeniden ortaya çıkıyor…
WhatsApp'ta yeni hata!
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı artık bir yumurtaya ait
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı
Google Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
Nokia 6.2 geliyor! Tüm özellikleri belli oldu
Nokia 6.2 geliyor!
banner40

Artık elektromanyetik ölçümler görülebilecek

Atakan, Elektromanyetik Alan Şiddet Ölçümleri” değerleri artık 7/24 vatandaşın ve ilgililerin ulaşımına açık hale getirildiğini açıkladı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:00
Artık elektromanyetik ölçümler görülebilecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Elektromanyetik Alan Şiddet Ölçümleri” değerleri artık 7/24 vatandaşın ve ilgililerin ulaşımına açık hale getirildiğini açıkladı.

Sosyal Medya hesabından yazılı açıklama yapan Bakan Atakan şu ifadelerikullandı;

banner41
BTHK tarafından gerek sabit gerekse gezici ölçüm cihazları tarafından belirli aralıklarla yapılan “Elektromanyetik Alan Şiddet Ölçümleri” değerleri artık 7/24 vatandaşın ve ilgililerin ulaşımına açık hale getirildi.

Bugünden itibaren dileyen her kişi www.bthk.org/tr/tuketici/emf web adresinden ülke genelindeki her hangi bir lokasyon için yakın zamanda yapılmış elektromanyetik alan ölçüm değerlerine ulaşabilecek.

2018 yılı üzerinde yapılan 500,000’den fazla ölçüm sonucunun yüklendiği haritada KKTC’de ölçümlenmeyen sokak olmadığını görebiliyoruz. Bu vesile ile bir çok gelişmiş ülkede dahi olmayan bu ölçüm değer altyapısını hazırlayıp vatandaşa ulaştıran BTHK yönetimini bir kere daha tebrik ederim”.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Elektromanyetik ölçümlerTolga AtakanBTHKHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis uyardı: Bu yola dikkat!
Polis uyardı: Bu yola dikkat!
Yeni Tür Patatesler Türkmenköy’de Deneniyor
Yeni Tür Patatesler Türkmenköy’de Deneniyor
Sol Hareketten Vicdani Ret Açıklaması: “Düşünceyi Hapsedemezsiniz”
Sol Hareketten Vicdani Ret Açıklaması: “Düşünceyi Hapsedemezsiniz”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim