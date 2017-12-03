"Artık gerçekten iş yapacak birileri gelsin"

Yeni Bakış gazetesinden Özlem Çimendal erken genel seçimle ilgili vatanaşın nabzını tuttu. Yaklaşan erken genel seçim ile birlikte sokaktaki vatandaşın da ülkenin içerisine düştüğü çıkmazdan kurtulması yönünde umutlu bekleşyini sürüdürüyor. Kendi ayakları üzerinde duramayan bir yapının değişimin önünü açamayacağı inancını dile getiren sokaktaki vatandaş, gelenin de gidenin de yıllardır hep aynı olduğunu kaydetti.

Vatandaş ne dedi ?

Cengiz Tosun:

“Geçmişte neyse söylenenler bugün de aynı”

“Bu seçimlerde de bir şeyin değişeceğini pek düşünmüyorum. Gelen giden hepsi aynı. Bu istem de aynı şekilde devam edecek. Farklı bir şey yok ki ortaya konulan bugüne kadar. Geçmişte neyse söylenenler bugün de aynı şeyler. Farklı bir şey yok ne siyasette ne de söylemlerde.”

Fatma İlkbahar:

“Ülke adına bir şeyin değişeceğine inanmıyorum”

“Önümüzdeki erken seçimle de ülke adına bir şeyin değişeceğine inanmıyorum. Hiçbir farklılık olmayacak. Her seçim dönemi aynı şeyler yaşanıyor ve aynı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Farklı bir seçim süreci yaşanacağını sanmıyorum.”

Sehel Atakay:

“Bu seçimlerle de ülkede bir şey değişmeyecek. Aynı süreci defalarca yaşadık, yaşıyoruz. Her seçim aslında bizi biraz daha geriye götürüyor. Seçim dönemi verilen sözler vaatler hep lafta kalıyor. İlk iktidarlık döneminde biraz icraat yapılırmış gibi gösterilip, göz boyanıyor ama sonuç hep aynı. Bir şeyin değişeceğine dair pek inancım yok.”

İsmail Özbek:

“Yıllardır hükümetler değişiyor ama sistem hep aynı”

“Yıllardır hükümetler değişiyor ama sistem hep aynı. Aslında bir şeyler değişir gibi gösteriliyor ama hiçbir şey değişmiyor işin özünde. Parti renkleri değişiyor mantık hep aynı, çıkar ve partizanlık üzerine kurulu bir yapı. Sağlık, eğitim, trafik gibi konular kangrenleşmiş durumda. Bu sistemde zenginler daha zengin olurken, fakirler de daha da fakirleşiyor. Değişen hiçbir şey yok.”

Zeki Topcu:

“KKTC kendi ayakları üzerinde duramadığı sürece bu ülkede değişen hiçbir şey olmayacak”

“KKTC kendi ayakları üzerinde duramadığı sürece bu ülkede değişen hiçbir şey olmayacak. Değişim için öncelikle kendi ayakları üzerinde dura bir yapı gerekir ki değişim için kendine olan gücü kullanabilsin. Bizde o güç olmadığı için değişim adına atacağımız adımlar da sınırlı kalacaktır.

Nurettin Çelikdağ:

“ Artık iş yapacak birileri gelsin bu ülkenin başına”

“Bugüne kadar başa gelip gidenler hep aynı oldu. Artık iş yapacak birileri gelsin bu ülkenin erkine. Kendini düşünen amaçları çıkar ve partizanlık olanları görmek istemiyor bu halk bu ülkenin başında artık. Bu seçimlerde de ciddi bir yenilenme yaşanmazsa bu ülkede hiçbir şey değişmeyecek, böyle gelip böyle de gidecek. Değişim için köklü bir yenilenme şart.”

Fatma Türken:

“Ülkede menfaat en ön sırada tutuluyor”

“Ülkede menfaat en ön sırada tutuluyor. Herkes kendi menfaati ve çıkarı odaklı hareket diyor. Artık bu ülkede bir şeylerin değişmesinin zamanı geldi. Köklü değişim şart. Yoksa hiçbir şey değişmeyecek.”

Meltem Açıkel:

“Gelen giden hepsi aynı. Hiçbirinin birbirinden bir farkı yok”

“Gelen giden hepsi aynı. Hiçbirinin birbirinden bir farkı yok. Artık bu halkı düşünecek ve halkın çıkarlarını ön planda tutacak icraatlara ihtiyaç var. Haksızlık adaletsizlik sistemi duvara toslamış durumdadır. Bundan sonraki toparlanma ancak hakkaniyetli ve sistemli bir iradeyle mümkün olacaktır. O yüzden bu seçimlerde seçmenin de çok iyi arar vererek sandık başına gitmesi gerekmektedir.”

Tülay Ünlü:

“Yıllardır hep aynı kişiler aynı masallar”

“Yıllardır hep aynı kişiler aynı masallar. Başa gelenler aynı olduğu sürece hiçbir şey değişmeyecek. Aynı kişilerden farklı icraatlar beklemek bir saçma olacak. O nedenle bir şeyler eğer değişecekse yeni simalar ve yeni yüzler ile mümkün olacak bu.”

Can Ergül:

“Bize dayatılan sistemin kölesi olduk”

“Biz bu ülkede bize dayatılan sistemin kölesi olduk. Başkalarına bağımlı yaşadığımız sürece de bu ülkede şu an şikayetçi olduğumuz hiçbir şey değişmeyecek. Değişim kendi ayakları üzerine sağlam basan bir ekonomi öncelikli olmak üzere ancak gerçekleşebilir. Bu da şu anda çok zor görünüyor o nedenle seçimin de bir şey değiştireceğine inanmıyorum.”