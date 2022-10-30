Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
Kablo hırsızlığından mahkemeye çıkarıldılar!
Kablo hırsızlığından mahkemeye çıkarıldılar!
Evde pusu kuruldu! Kokainle yakalandılar
Evde pusu kuruldu! Kokainle yakalandılar
banner107

“Artık güçlü ve dirayetli siyasetçiler istiyoruz!”

Milli İradeye Saygı Platformu (MİSP) Başkanı Talip Sancar, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu oldu. Sancar’ın “Güçlü ve dirayetli siyaset” söylemi ise dikkat çekti… 

30 Ekim 2022 Pazar 11:58
52 Okunma
“Artık güçlü ve dirayetli siyasetçiler istiyoruz!”



GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER 

“ARTIK GÜÇLÜ VE DİRAYETLİ SİYASETÇİLER İSTİYORUZ!” 

 MİSP Genel Başkanı Talip Sancar, ülkede ekonomik sıkıntıların doruk noktaya çıktığını ve vatandaşların büyük sıkıntılar yaşamaya başladığını kaydederek, “Ülkemize vatanını seven, radikal kararlar alacak güçlü ve dirayetli siyasetçiler gerekli” dedi. Sancar, “Ülkemizde ekonomi ile alakalı sıkıntılar gerçekten doruk noktasına çıkmış durumdadır. Ekmek alamayan insanlarımızın durumu her geçen gün artmaktadır ve yardımlaşma ruhu azalırken, fırsatçılık her geçen gün artarak devam etmektedir” ifadelerini kullandı. 
Sancar, “Acilen kısa vade orta vade ve uzun vadede neler yapmamız gerektiği ile alakalı ekonomik program hükümet tarafından kamuoyuna duyurulmalıdır. Temel gıda maddelerinde indirim yapılmalı, halkın bir an önce bu ekonomik darboğazda bir nebze olsun nefes almasını sağlayacak politikalar geliştirilmelidir” önerilerinde bulundu. 
Pandeminin ve dünyada yaşanan savaşların getirdiği, bütün dünyayı kasıp kavuran ekonomik problemlerin KKTC’de de çok acı bir şekilde hissedildiğini aktaran Sancar, “En azından bu zor zamanları atlatabilme adına kanun hükmünde kararnamelerle ve muhalefetin de desteğiyle gerek ucuz mazot, gerek ucuz elektrik ve gerekse yurtdışından ülkemize yapacağımız İthalatlarla, spot dediğimiz ucuz ürünleri getirmek zorundayız. Bir de en önemli unsur, eğer vatanınızı ve ülkenizi seviyorsanız, radikal kararlar almak ve masaya vurmak zorundasınız. Biz artık güçlü ve dirayetli siyasetçiler istiyoruz” şeklinde konuştu. 

Son Güncelleme: 30.10.2022 13:02
Anahtar Kelimeler:
MİSPTalip SancarMilli İradeye Saygı Platformu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Yerli üretimi ve yatırımı desteklemek için cesaret gerekli"
"Yerli üretimi ve yatırımı desteklemek için cesaret gerekli"
"Farklı ülkelerden gelen gençlerin, bizim sporcularımızla iç içe olması mutluluk vericidir"
"Farklı ülkelerden gelen gençlerin, bizim sporcularımızla iç içe olması mutluluk vericidir"
Acı kayıp!
Acı kayıp!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim