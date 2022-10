GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

“ARTIK GÜÇLÜ VE DİRAYETLİ SİYASETÇİLER İSTİYORUZ!”

MİSP Genel Başkanı Talip Sancar, ülkede ekonomik sıkıntıların doruk noktaya çıktığını ve vatandaşların büyük sıkıntılar yaşamaya başladığını kaydederek, “Ülkemize vatanını seven, radikal kararlar alacak güçlü ve dirayetli siyasetçiler gerekli” dedi. Sancar, “Ülkemizde ekonomi ile alakalı sıkıntılar gerçekten doruk noktasına çıkmış durumdadır. Ekmek alamayan insanlarımızın durumu her geçen gün artmaktadır ve yardımlaşma ruhu azalırken, fırsatçılık her geçen gün artarak devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Sancar, “Acilen kısa vade orta vade ve uzun vadede neler yapmamız gerektiği ile alakalı ekonomik program hükümet tarafından kamuoyuna duyurulmalıdır. Temel gıda maddelerinde indirim yapılmalı, halkın bir an önce bu ekonomik darboğazda bir nebze olsun nefes almasını sağlayacak politikalar geliştirilmelidir” önerilerinde bulundu.

Pandeminin ve dünyada yaşanan savaşların getirdiği, bütün dünyayı kasıp kavuran ekonomik problemlerin KKTC’de de çok acı bir şekilde hissedildiğini aktaran Sancar, “En azından bu zor zamanları atlatabilme adına kanun hükmünde kararnamelerle ve muhalefetin de desteğiyle gerek ucuz mazot, gerek ucuz elektrik ve gerekse yurtdışından ülkemize yapacağımız İthalatlarla, spot dediğimiz ucuz ürünleri getirmek zorundayız. Bir de en önemli unsur, eğer vatanınızı ve ülkenizi seviyorsanız, radikal kararlar almak ve masaya vurmak zorundasınız. Biz artık güçlü ve dirayetli siyasetçiler istiyoruz” şeklinde konuştu.