Artık Koşma Zamanı!

Bizden bir şey olmaz, ne değişecek, zaten hep böyle oldu, gibi umutsuz söylemlerle ömür geçip gidiyor.

Ve bunu yaşayarak gördük ki, olumsuzlukların bize kattığı hiçbir şey yok.

Demek ki, yeni bir yol haritası çizmenin zamanı geldi.

Bu yolda; binilecek araç ve şoför çok önemli. Doğru seçim ve zamanında yaptığımız doğru hamleler bizi bir adım öne atacaktır.

Karpaz genelinde, Dipkarpaz ve Kaleburnu özelinde doğru hamleler yapma zamanı geldi. Bunu da, bölgemizin katma değerini artırarak yapabiliriz.

Neler yapabiliriz?

Hayvancılık yapan kardeşlerim iyi bilir ki, Karpaz hayvanları markadır ve taleplisi de, diğer yerlere göre daha iyidir. O zaman hayvanın alınıp, beslenip, marketteki rafa girmesine kadar plan yapmamız gerekir. Bu şekilde katma değer artacak ve aradaki para da üreticinin cebine kalacak. Aynı şekilde sütün de işlenmesi ve raflara gidene kadar planlanması çok öenmli.

Turizm de Karpaz özelinde; doğa, deniz, tarihi yerlerin katma değerini yükseltip paket olarak satış yaparsak, para hem köy esnafında, hem turizm tesislerinde kalacak.

Yine aynı şekilde, sağlık açısından yaşadığımız yerin iklimi, doğası ve çevresi işin içine katılarak sağlığa farklı yönden bakarsak, dünyanın çekim merkezi haline gelebiliriz. Alternatif sağlık modeli, Karpaz için çok uygun.

Eğitim alanında her ne kadar olumsuz düşünceler olsa da, ben bölgemizde ; Denizcilik, Ziraat Fakültesi gibi bölümlerin sahada çok güzel işler yapacağına inananlardanım. Buna ek olarak yeni açılan Arıcılık, Gastronomi gibi farklı bölümleri gördükçe, heyecanım bir o kadar daha artıyor.

Bunlara ek yapabiliriz. Ancak bu başlıkların planlı ve programlı hayat geçmesi, Dipkarpaz ve Kaleburnu için katma değer etkisi yaratacaktır.

Oturup ağlama, dedikodu yapma, isyan etme, olumsuz konuşma dönemi bitti.

Dönem, ortaya Vizyon koyma dönemidir. Bunu yapacak olanlar iyi seçilmeli ve bu yol onlarla yürünmelidir.

Emekleme, hatta sürünme dönemi bitti. Ayağa kalkıp, kendi ayaklarımızın üstünde duracak bir ekonomi yaratmamız gerekir.

Bu kalkınma yerelden başlayıp genele yayılacaktır.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.