"Artık Sahada ve Masada Çok Güçlü Bir Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vardır"

DEĞERLİ MİLLETVEKİLLERİ,
27-29 NİSAN 2021 TARİHLERİ ARASINDA İSVİÇRE'NİN CENEVRE KENTİNDE KIBRIS İLE İLGİLİ 5+1 FORMATINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TARAFINDAN GAYRİ RESMİ BİR TOPLANTI DÜZENLENECEĞİ İÇİN,
KONUŞMAMIN BU BÖLÜMÜNDE KIBRIS İLE İLGİLİ HUSUSLARA DEĞİNMEK İSTİYORUM.
KIBRIS’TA
1974 YILINDA YAPILAN MUTLU BARIŞ HAREKÂTI İLE ADA’YA BARIŞ VE HUZUR GELMİŞ,
O GÜNDEN BU YANA ŞANLI BAYRAKLARIMIZ SEMALARIMIZDA DALGALANMAKTA,
KIBRIS TÜRK’Ü GÜVEN İÇİNDE YAŞAMAKTADIR.
RUM TARAFI,
ULUSLARARASI TOPLUM,
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFININ YANLI TUTUMLARI NETİCESİNDE,
HAKSIZ YERE AB ÜYESİ YAPILARAK,
TANINMANIN AYRICALIKLARINI YAŞAMAKTADIR.
BUNUN YANINDA, KIBRIS TÜRK’Ü DE YILLARDIR AĞIR AMBARGOLAR
VE İZOLASYONLAR ALTINDA YAŞAMAK ZORUNDA BIRAKILMIŞ,
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN DESTEĞİ İLE HAYATLARINA DEVAM ETMEKTEDİRLER.
DEĞERLİ MİLLETVEKİLLERİ,
KIBRIS TÜRK’Ü 1968 YILINDAN BU YANA HAKKINI ALMAK ÜZERE MÜZAKERELERE DEVAM ETMEKTEDİR.
YÖNETİM,
GÜÇ PAYLAŞIMI,
EKONOMİ,
AB,
MÜLKİYET,
TOPRAK,
GÜVENLİK VE GARANTİ BAŞLIKLARI ALTINDA YÜRÜTÜLEN FEDERASYON GÖRÜŞMELERİ
EN SON,
2017 YILINDA İSVİÇRE'NİN CRANS-MONTANA KENTİNDE HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ
RUM TARAFININ ÇÖZÜM İSTEMEYEN TUTUMLARI SONUCUNDA SONUÇSUZ KALMIŞTIR.
SON OLARAK, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNDE SAYIN ERSİN TATAR’IN CUMHURBAŞKANI SEÇİLMESİNDEN SONRA,
HEM TÜRKİYE CUMHURİYETİ HEM DE KKTC KIBRIS SORUNUNDA ÇOK KÖKLÜ BİR SÖYLEM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDEREK,
TÜM DÜNYA’YA BİR KEZ DAHA FEDERASYONU GÖRÜŞMEYECEKLERİNİ İLAN ETMİŞ,
EGEMEN EŞİTLİĞE DAYALI İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ GÖRÜŞECEKLERİNİ SÖYLEMİŞLERDİR.
DEĞERLİ MİLLETVEKİLLERİ,
GENEL BAŞKANIMIZ SAYIN DEVLET BAHÇELİ BEYEFENDİNİN İFADE ETTİĞİ GİBİ;
“KIBRIS'TA, BİRLİKTE, HUZUR İÇİNDE, BARIŞ VE SAYGIYA DAYANAN BİR GELECEK İSTENİYORSA,
EŞİT HAKLARA DAYANAN,
İKİ KESİMLİ EGEMEN DEVLET YAPILANMASI ARTIK BİR MECBURİYETTİR.”
GERÇEKLEŞTİRİLEN SON MİLLİ GÜVENLİK KURULU’NDA,
KIBRIS MESELESİNDE GELİNEN SON AŞAMA DEĞERLENDİRİLMİŞ,
ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE GERÇEKLEŞTİRİLECEK GÖRÜŞMELERDE;
YARIM ASIRDIR NETİCE VERMEYEN
VE TÜRK VARLIĞINI YOK SAYAN YAKLAŞIMLARIN YERİNE
ADA’DAKİ GERÇEKLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURAN
VE HAKKANİYETİ ESAS ALAN KAPSAMLI VE KALICI ÇÖZÜMLERİN
BAĞIMSIZ İKİ DEVLET TEMELİNDE GÜNDEME ALINMASI HUSUSUNUN VAZGEÇİLMEZ OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİR.
BUNUNLA BİRLİKTE, ÇOK ÜZÜLEREK İFADE ETMEK İSTİYORUM Kİ,
KIBRIS’TA TEK YOLUN FEDERASYON OLDUĞUNU SÖYLEYEN BAZI RUM HAYRANLARI BULUNMAKTADIR.
AĞIR PANDEMİ VE EKONOMİK ŞARTLAR ALTINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KIBRIS TÜRK’ÜNÜN YANINDA YER ALMAYA DEVAM ETMİŞ,
YALNIZCA BU YIL,
EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI ALTINDA 3,25 MİLYAR TL MADDİ YARDIMIN YANINDA
100 BİNE YAKIN COVİD-19 AŞILARINI DA GÖNDERMİŞTİR.
HAL BÖYLEYKEN, RUM TARAFINDAN GELEN AZ SAYIDAKİ AŞIYI ÖVEREK YERE GÖĞE SIĞDIRAMAYANLAR,
KEŞKE HAYATLARINI SÜRDÜRDÜKLERİ KUZEY KIBRIS DAVASINA İNANMIŞ,
CAN VERMİŞ,
MÜCADELE VERMİŞ KİŞİLERİN AZİZ HATIRALARINA SAYGI DUYMAYI ÖĞRENSELERDİ.
SAYIN BAŞKAN,
DEĞERLİ MİLLETVEKİLLERİ,
NE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ESKİ TÜRKİYE’DİR,
NE DE KUZEY KIBRIS ESKİ KUZEY KIBRIS’TIR.
ÇÜNKÜ, COVİDDEN ÖNCE YILDA 1,5 MİLYON TURİST AĞIRLAYAN NÜFUSUNUN DÖRTTE BİRİ ORANINDA YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİSİ BARINDIRAN,
ARTIK SADECE BALIK YEMEYİ DEĞİL,
BALIK TUTMAYI ÖĞRENMEYE ÇALIŞAN,
KENDİ İŞ DENGELERİNİ DÜZENLEMEYE ÇALIŞAN BİR KUZEY KIBRIS VAR.
ARTIK SAHADA VE MASADA ÇOK GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VARDIR,
TÜM DÜNYA BU GERÇEĞİ KABUL ETMELİDİR.
DEĞERLİ MİLETVEKİLLERİ,
TÜRK MİLLETİ, TARİHİNİ ACILARLA YOĞURMUŞ BİR MİLLETTİR.
BUNU GELECEK NESİLLERE AKTARMANIN EN GÜZEL YOLLARINDAN BİRİSİ TARİHİ DÖNEM DİZİ VE SİNEMA FİLMLERİDİR.
BU ANLAYIŞLA KIBRIS TÜRKLERİ VE KIBRIS HAREKÂTINI KONU EDİNEN “BİR ZAMANLAR KIBRIS” DİZİSİ İÇİN TRT’YE VE EMEĞİ GEÇEN TMC YAPIM ŞİRKETİNE VE DİZİDE ROL ALAN SANATÇI, YÖNETMEN VE TEKNİK EKİBE DE TEŞEKKÜR EDİYORUM.
ÇOK ÖNEMLİ BİR İŞ YAPIYORLAR.
BİZ TÜRK MİLLETİ OLARAK KİN VE NEFRETİ KÖRÜKLEMİYORUZ.
ŞOVENİZM VE IRKÇILIK YAPMIYORUZ.
DEĞERLİ MİLLETVEKİLLERİ,
ŞİMDİ DİKKATİNİZİ 1 NİSAN’DA GÜNEY KIBRIS CUMHURBAŞKANININ BASIN AÇIKLAMASINA ÇEKMEK İSTİYORUM.
TERÖR ÖRGÜTÜ EOKA’NIN 1 NİSAN 1955 TARİHİNDE SİLAHLI EYLEMLERE BAŞLAMASININ 66.YIL DÖNÜMÜNDE EOKA’YI ANMASI HALA KANLI ZİHNİYETLERİNİN HAYATTA OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR.
RUM TARAFI, BU ÖRGÜT İLE İLGİLİ PUL BASTIRIRKEN, BİR DE UTANMADAN KUZEY KIBRISTAKİ, TÜRK BELEDİYELERE GÖNDERMİŞTİR.
UNUTULMASIN Kİ,
KIBRIS TÜRKTÜR VE TÜRK KALACAKTIR.
YAPTIĞI BUNLARIN YANINDA MASUMANE VE GERÇEKLERİ YANSITAN BİR SANAT ESERİDİR.