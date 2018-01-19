artıkzamanıgeldi.com ile Turkcell’e numara taşımak çok kolay

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 22 Ocak Pazartesi başlayacak olan numara taşıma dönemiyle birlikte GSM kullanıcılarının, numaralarını, başındaki operatör kodu dahil hiçbir değişiklik olmadan Turkcell kalitesine taşıyabileceklerini ve adanın en büyük ailesinin parçası olabileceklerini müjdeledi. Mevcut numarasını Turkcell’e taşımak isteyen kullanıcıların taşıma işlemini kolaylıkla yapılabilmesi için “Aklında numarası gönlünde Turkcell olanlar” sloganıyla duyurduğu ‘artıkzamanıgeldi.com’ isimli internet sitesi yoğun ilgi görüyor. Ayrıca internet sitesinden başvuru yapıp numarasını Turkcell’e taşıyan kişilere de kişi sınırlaması olmadan herkese sürpriz hediyeler verileceği de belirtildi. Sitede başvuru talep formunun dışında numara taşıma işlemi hakkında detaylı bilgiler de yer alıyor. Yapılan açıklamada numara taşıma sürecinin çok kolay olduğu, siteye yapılan başvurudan sonra geçiş yapmak isteyen kişilerin arandığı ve ayağa hizmet yapılarak yeni Turkcell sim kartın teslim edildiği Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu tarafından gönderilen bilgi mesajından sonra telefonlarına takarak anında Kuzey Kıbrıs Turkcell üzerinden sinyal alabileceği belirtildi. Ayrıca 4440533 aranarak ve mağazalara da gidilerek işlemin yapılabileceği duyuruldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Genel Müdürü Harun Maden “Numara taşıma dönemi ile GSM kullanıcılarına önemli bir fırsat doğacaktır. Bizler de teknolojimizle, müşterilerimize sunduğumuz kaliteli hizmetimizle, konuşma ve mesajlaşmanın dışında birçok alışkanlığımızı cep telefonlarımızdan sürdürmeyi sağladığımız dijital servislerimizle uzun süredir kullandığı numarasını değiştiremediğinden bekleyen kişileri büyük ailemize katacak olmaktan son derece heyecanlıyız. Çok kısa süre önce iletişime taşıdığımız artıkzamanıgeldi.com web sitemize de gelen başvuruların yoğunluğu heyecanımızı katlıyor ve bizleri mutlu ediyor.”

Turkcell’li olmak için bir tık yeter

Kuzey Kıbrıs Turkcell numara taşıma döneminin başlayacağı bu günlerde numarasını Turkcell’e taşımak isteyenler için artıkzamanıgeldi.com isimli site üzerinden başvuru almaya devam ediyor. Numara taşıma ile GSM kullanıcıları için yeni bir dönemin kapılarının aralandığını söyleyen Turkcell, bu dönemin Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu tarafından duyurulan 22 Ocak 2018 tarihinde başlayacağını vurguladı. Kuzey Kıbrıs Turkcell başvuru talebi alınan site ile ilgili bilgiler verdiği açıklamasında numara taşıma işlemi için daha detaylı bilgiye artıkzamanıgeldi.com üzerinden ulaşılabileceğini, numarasını Turkcell’e taşımak isteyen kişilerin site üzerinden başvuru yapabilmesinin dışında 440533’ü arayarak Turkcell çağrı merkezinden de hemen başvuru yapabileceğini belirtti.

