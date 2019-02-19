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ARUCAD Art Space’ten Açık Çağrı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) Lefkoşa’daki etkinlik mekânı Art Space, küresel dünyanın ihtiyaç duyduğu inovatif tasarımlar üzerine açılacak “Tasarım Ürünleri” sergisi için açık çağrı yayımladı. 

19 Şubat 2019 Salı 17:48
ARUCAD Art Space’ten Açık Çağrı

ARUCAD’ın Lefkoşa’daki etkinlik mekânı Art Space tarafından Nisan ayında gerçekleştirilmesi planlanan “Tasarım Ürünleri” sergisi için açık çağrı yayınlamladı.

ARUCAD’tan yapılan yazılı açıklamada, ihtiyaç duyulan fonksiyonel ve sürdürülebilir tasarım anlayışına sahip ürünlerin aynı mekânda satışa da sunulacağı kaydedildi.  

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Seçici kurulda, Arkın Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın, ARUCAD Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç ve ARUCAD İç Mimarlık Öğretim Görevlisi Kim Bennett yer alıyor.   

ARUCAD ATÖLYELERİ VE STÜDYOLARINDAN YARARLANMA İMKÂNI  

Talep eden katılımcılara, belirlenecek maliyet karşılığında ürünlerini ARUCAD’ın stüdyo veya atölyelerinde modelleme ve üretme olanağı sunulacağı kaydedilen açıklamada, tasarımların; ev kullanımına yönelik ürünler, günlük kullanım ürünleri, iş hayatında, ofislerde kullanılabilecek ürünler ve grafik tasarım ürünlerini kapsadığı belirtildi.

Başvurmak isteyen adayların ayrıntılı bilgi ve başvuru formuna www.arucad.edu.tr adresinden ulaşabileceği kaydedilen açıklamada, açık çağrıya son başvuru tarihinin 29 Mart olduğu belirtildi.

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ARUCADArt SpaceçağrıHaberGündemKıbrıs
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