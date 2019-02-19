ARUCAD Art Space’ten Açık Çağrı

ARUCAD’ın Lefkoşa’daki etkinlik mekânı Art Space tarafından Nisan ayında gerçekleştirilmesi planlanan “Tasarım Ürünleri” sergisi için açık çağrı yayınlamladı.
ARUCAD’tan yapılan yazılı açıklamada, ihtiyaç duyulan fonksiyonel ve sürdürülebilir tasarım anlayışına sahip ürünlerin aynı mekânda satışa da sunulacağı kaydedildi.
ARUCAD ATÖLYELERİ VE STÜDYOLARINDAN YARARLANMA İMKÂNI
Talep eden katılımcılara, belirlenecek maliyet karşılığında ürünlerini ARUCAD’ın stüdyo veya atölyelerinde modelleme ve üretme olanağı sunulacağı kaydedilen açıklamada, tasarımların; ev kullanımına yönelik ürünler, günlük kullanım ürünleri, iş hayatında, ofislerde kullanılabilecek ürünler ve grafik tasarım ürünlerini kapsadığı belirtildi.
Başvurmak isteyen adayların ayrıntılı bilgi ve başvuru formuna www.arucad.edu.tr adresinden ulaşabileceği kaydedilen açıklamada, açık çağrıya son başvuru tarihinin 29 Mart olduğu belirtildi.