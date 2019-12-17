Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine Benziyor…
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine...
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki neden
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki...
İşte anne adaylarının en çok merak ettiği o soru
İşte anne adaylarının en çok...
Bebeklerde balık yağı nasıl kullanılır?
Çocuklar doğdukları andan 3 yaşına...

ARUCAD ile Girne Belediyesi arasında sosyal alanların kullanılması konusunda protokol imzalandı

Girne Belediyesi ile Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) arasında, Girne Belediyesi’ne ait sosyal alanların kullanılmasına ilişkin protokol imzalandı.

17 Aralık 2019 Salı 15:10
ARUCAD ile Girne Belediyesi arasında sosyal alanların kullanılması konusunda protokol imzalandı

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlendirilmesi amacıyla imzalandı.

Protokole, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Sinan Arkın imza koydu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, protokol imza töreninde yaptığı  konuşmada,  şehirdeki üniversitelerin önemine işaret ederek, ARUCAD’dan gelen işbirliği önerisini Belediye Meclisi’ne götürdüklerini, amacın, belediyeye ait sosyal, sportif ve kültürel tesislerin, üniversite ile işbirliği içerisinde kullanılması olduğunu dile getirdi.

Güngördü, konunun Belediye Meclisinde görüşüldükten sonra ARUCAD yetkilileri ile bir protokol imzaladıklarını belirterek, “Bu işbirliği bizim için çok önemlidir. Şehirde var olan kamusal alanların herkes tarafından bir disiplin içinde kullanılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu konuya gerek şahsım gerekse belediye meclis üyelerim adına büyük önem veriyorum. Üniversiteler ve üniversitelere gelen öğrenciler kent yaşamında çok önemlidir. ARUCAD’ın sanat ve kültür anlamında yaptığı etkinlikleri ve açtığı sergileri çok önemsiyorum. Dolayısıyla kendileriyle işbirliği yapmaktan mutlu olduğumu ifade ederim” dedi.

ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Sinan Arkın da, Girne Belediyesi’nin altyapı çalışmaları yanında kültür sanat etkinliklerine önem verdiğini ifade ederek, bu işbirliğiyle sanatın kente yayılması ve gelecek için parlak bir başlangıç yapıldığını söyledi.

Arkın, işbirliğinin, hem üniversite hem de Girne için çok önemli olduğunu dile getirerek, Başkan Güngördü’ye teşekkürlerini iletti.

(BRT/TAK)

Anahtar Kelimeler:
ARUCAD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya ve Esad güçlerinden Doğu Akdeniz’de ortak tatbikat
Rusya ve Esad güçlerinden Doğu Akdeniz’de ortak tatbikat
Angolemli: Biz kendi önümüzü kestik
Angolemli: Biz kendi önümüzü kestik
Cumhurbaşkanı Akıncı, İsveç ve Finlandiya Büyükelçilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, İsveç ve Finlandiya Büyükelçilerini kabul etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim