ARUCAD’da Balcıoğlu’nun verdiği açılış dersiyle başladı

ARUCAD’ın 2019-2020 akademik yılı bugün Prof. Dr. Tevfik Balcıoğlu’nun verdiği “Düşünce Tasarımı / Tasarım Düşüncesi: Neşelenin Arkadaşlar! Bu Sadece Akademik Yılın Başlangıcı” başlıklı dersle başladı.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, ARUCAD Atölye Binası, Tasarım Stüdyosu’ndaki derse öğrenciler ve akademisyenlerin yanı sıra serbest tasarımcılar da katıldı. Balcıoğlu derste ‘Düşünce Tasarımı’ ve ‘Tasarım Düşüncesi’ kavramlarını ele aldı, dünyadan örnekler vererek öğrencilere tasarım aşamalarından bahsetti.