Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99250
ALTIN
191.045
DOLAR
4.5894
STERLİN
6.1216
EURO
5.3631
10 milyon bakteri ile beraber uyuyoruz!
10 milyon bakteri ile beraber...
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2 besin!
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2...
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Şahan, Recep İvedik 6'nın afişini yayınladı
Recep İvedik 6'nın afişi yayınlandı

"Arzuladığımız antik yat limanı için elimizden geleni yapıyoruz"

Bakan Ataoğlu , antik limandaki sorunların giderilmesi için ihaleye çıkacaklarını, bakanlık personelinin bununla ilgili çalışmaları tamamlamak üzere olduğunu kaydetti. ..

04 Haziran 2018 Pazartesi 12:16
"Arzuladığımız antik yat limanı için elimizden geleni yapıyoruz"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Girne Antik Liman’da oluşan sorunlarla ilgili BRT’ye değerlendirmelerde bulundu. 

Girne Antik Limanı’ndaki mendireğin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda, Antik Yat Limanı’nın Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda ve Girne Kalesi’nin bir bölümünün de,Girne Belediyesi’nin kontrolünde olduğuna dikkat çeken Bakan Ataoğlu, geçtiğimiz yıl mendirekin yıkılması ardından sorumluluğun Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda olmasına rağmen, bakanlık olarak sadece mendirek üzerindeki ışıklandırmayı yapabildiklerini ifade etti. 

Bakan Ataoğlu , antik limandaki sorunların giderilmesi için ihaleye çıkacaklarını, bakanlık personelinin bununla ilgili çalışmaları tamamlamak üzere olduğunu kaydetti. 

Ataoğlu, “ Arzu ettiğimizve beklediğimiz antik limanın oluşması için, çalışmalarımız sonlanmak üzere, antik yat limanı ile ilgili ulusal ve uluslararası ihaleye çıkılması için çalışmalarımız sonlandıktan sonra, seçim yasaklarının bitmesi ile ihaleye çıkacağız” dedi.
Bakan Ataoğlu Antik Yat Limanı ile ilgili komisyon kurulması konusuna da açıklık getirdi. 

Ataoğlu, “görevde bulunduğumuzsüre içersisinde Girne Belediye Başkanı’nın bize müracaatı olmadı, benden önce öyle bir müracaat yapmışsa da bilgim yok. biz gerek mendirekin tamiratı ve uzaması, gerek antik limanın tekrar yapılanmasıve denizin dibinin temizlenmesi ile ilgili ihale çalışmalarımızı sürdürüyoruz. O tamamlandıktan sonra ihaleye çıkacağız. Arzuladığımız antik yat limanı için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2018 yılına ait mali protokol yürürlüğe girdi
2018 yılına ait mali protokol yürürlüğe girdi
Sucuoğlu: “Kendi elimizle 60 milyonun arka bahçesi olacağız”
Sucuoğlu: “Kendi elimizle 60 milyonun arka bahçesi olacağız”
Harmancı: “Lefkoşa’nın 30 yıl sonrasını kurtaracak adımı attık”
Harmancı: “Lefkoşa’nın 30 yıl sonrasını kurtaracak adımı attık”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim