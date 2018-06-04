"Arzuladığımız antik yat limanı için elimizden geleni yapıyoruz"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Girne Antik Liman’da oluşan sorunlarla ilgili BRT’ye değerlendirmelerde bulundu.

Girne Antik Limanı’ndaki mendireğin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda, Antik Yat Limanı’nın Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda ve Girne Kalesi’nin bir bölümünün de,Girne Belediyesi’nin kontrolünde olduğuna dikkat çeken Bakan Ataoğlu, geçtiğimiz yıl mendirekin yıkılması ardından sorumluluğun Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda olmasına rağmen, bakanlık olarak sadece mendirek üzerindeki ışıklandırmayı yapabildiklerini ifade etti.

Bakan Ataoğlu , antik limandaki sorunların giderilmesi için ihaleye çıkacaklarını, bakanlık personelinin bununla ilgili çalışmaları tamamlamak üzere olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, “ Arzu ettiğimizve beklediğimiz antik limanın oluşması için, çalışmalarımız sonlanmak üzere, antik yat limanı ile ilgili ulusal ve uluslararası ihaleye çıkılması için çalışmalarımız sonlandıktan sonra, seçim yasaklarının bitmesi ile ihaleye çıkacağız” dedi.

Bakan Ataoğlu Antik Yat Limanı ile ilgili komisyon kurulması konusuna da açıklık getirdi.

Ataoğlu, “görevde bulunduğumuzsüre içersisinde Girne Belediye Başkanı’nın bize müracaatı olmadı, benden önce öyle bir müracaat yapmışsa da bilgim yok. biz gerek mendirekin tamiratı ve uzaması, gerek antik limanın tekrar yapılanmasıve denizin dibinin temizlenmesi ile ilgili ihale çalışmalarımızı sürdürüyoruz. O tamamlandıktan sonra ihaleye çıkacağız. Arzuladığımız antik yat limanı için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.