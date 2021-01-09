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Aşağı Cengizköy’de elektrik kesintisi olacak

Proje çalışması nedeniyle bugün Aşağı Cengizköy İkinci Etap Sosyal Konut Bölgesi’ne 6 saat elektrik verilemeyecek.

09 Ocak 2021 Cumartesi 09:12
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Aşağı Cengizköy’de elektrik kesintisi olacak

Proje çalışması nedeniyle bugün Aşağı Cengizköy İkinci Etap Sosyal Konut Bölgesi’ne 6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00 ile 15:00 saatleri arasında olacak.

Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
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