Aşardağ: "Bir gayret daha"

İç Hastalıkları uzmanı Dr. Erden Aşardağ corona virüs salgınına ilişkin yazdığı yazıda önemli uyarılarda bulundu. Aşardağ paylaşımında aşılanmanın önemine dikkat çekerken kuralların da ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Dr. Aşardağ'ın yazısı şöyle;

GEÇ DEĞİL BİR GAYRET DAHA

AŞI

İsrail’de ,dünyanın en büyük 3. Doz aşı çalışması çok yeni sonuçlandı.Üçüncü doz bionthec aşısı yaptıranlarla sadece 2 doz yaptıranlar karşılaştırıldı. Üçüncü doz yaptıranlar belirgin olarak çok daha az hastalandılar, ağır hastalık ve ölüm oranları ,2 doz yapılanlara göre ciddi derecede az olduğu ve Aşılanmanın etkinliği şüphe kaldırmaz bir şekilde ispatlamıştır.

Aşılı olanlar aşısızlara, aşısızlar aşılılara , aşılılar aşılılara hastalık bulaştırabilir. Aşı oldum güvendeyim bilgisi doğru değildir.Aşılı kişiler semptom göstermese de, hasta görünmese de virüsu diğer kişilere rahatlıkla bulaştırabiliyor.Bu yüzden aşılı kişilerin de diğerlerini koruması için doğru maske takması elzemdir.

Kişinin daha önce yaptığı aşı türüne göre önerilen aşı tekrarını zamanı gelince mutlaka yaptırınız.Bulaşın bundan sonra önlenmesi ve yayılmasının azalmasında ciddi faydası olacaktır. Tereddüt etmeyiniz.

Virus önemli mutasyonlar geçirdikten sonra Sinovac türü aşıların koruyuculuğunun azalacağı biliniyordu. Sinovac aşısı bize epeyce zaman kazandırdı. Mutant viruse karşı hazırlanmış yeni Sinovac aşısı gelene kadar ,ilk tercih hangisine ulaşabiliyorsak, bionthec ve daha sonra astrazeneca aşıları olmalıdır.

MASKE-MESAFE

Toplum önünde, medyada ,siyasette göz önünde bulunan bilinen insanlar lütfen topluma örnek olunuz. Maske takmak korkaklık veya pısırıklık değildir. Lütfen takın şu maskelerinizi .Örnek olunuz.

Artık kumaş maske veya cerrahi (tıbbı) maskelerin, birçok insanın doğru kullanmadığını da var sayarsak, halen etkin olan delta virusunü önlemede yetersiz kalacağı ve sadece bu maskeleri kullanan kişilerin yine de hasta olabileceği gün gibi açıktır.

Önerimiz-

Sonbahar ve kış aylarında covid-19 virusu ile beraber görülebilecek ve semptomları birbirine çok benzeyebilen, birbiri ile çok karışacak olan 23 çeşit virus vardır.

Özellikle 60 yaş üzeri ve bağışıklık sistemi baskılı olan + risk grubuna giren hastalıkları olanlar ve daha fazla korunmak isteyenler, özellikle kapalı , kalabalık ,riskli bölgelerde ve görüşmelerde , okullarda, iş yerlerinde,ulaşım araçlarında ,uçaklarda universitelerde mutlak surette TEKNİK özellikleri doğru belirlenmiş olan ;

Mümkünse ,eğer ülkede yeterince miktarda varsa ,N95 KN95 FF2 FF3 BFE VE muadili maskeleri kullanınız.Bu maskeler üzerine 1 adet cerrahi maske uygulayınız .

Bu şekilde aşılardan bile (% 95 lerin üzerinde )daha iyi korunacağınız kesindir. 4 saatlik kullanım olduysa cerrahi maskeyi çöpe atınız.

Sağlıkçı değilseniz, N95 KN95 FF3 FF3 BFE maskelerini haftada 1 defa kullanınız.1 hafta sonra ayni maskeyi yine kullanabilirsiniz. 5 hafta… haftada 1 kullandıktan sonra bu maskeyi de artık kullanmayınız.Tıbbı kullanımlarda bu tür maskeler bile, tek defa kullanılıp,geri dönüşüme gönderilmektedir.

Tüm bu maske çeşitlerini uygulayamıyorsanız doğru kumaştan yapılmış kumaş maskenin altından bir cerrahi maske takınız.

Devlet doğru maske konusunda aynen aşılarda olduğu gibi ödenek ayırmak zorundadır Maddi ve manevi devlete daha ucuza mal olacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Mekanlara girişlerde Adapass kontrolu , olması gerektiği gibi uygulanmamaktadır. Ciddi ve istisnasız denetim ve yasal uygulama şarttır. İş yeri sahipleri ,müşteriyi gücendirmeme ve ekonomik kaygılarla uygulamada zorluklar yaşamaktadırlar. Gerekirse devlet tarafından random mekan kontrolu yapılmalıdır.

Pozitif çıkan kişilerin ilk muayenelerinin yapılmasında mutlaka pandemi hastanesi dışında da merkezler ve ekipler oluşturulmalı ve halen çalışan sağlıkçılarımız yükü ve hastaların bekleme süreleri mutlaka azaltılmalıdır.Herkes elini taşın altına koymalıdır. Gerekirse mesleğini serbest olarak yürüten sağlıkçılardan gönüllülük bazında resmi yardım alınması planlanmalıdır.

Doğru maske kullanımının denetimi elzemdir.

Aşılanma konusunda toplu seferberlik, bilinçlendirme toplantıları , programları ve covid geçirmiş gerçek hastaların deneyimlerinin media vasıtası ile halka aktarılması, aşı tekrarlarının neden gerekli olduğu, neden ve kaç ay sonra yapılması gerekliliği net bir şekilde halka anlatılmalıdır.

Antijen testlerinin ve pcr kitlerinin kalitesi uygulama yöntemleri (havuzlama) ve örnek alınma yöntemleri ve kalitesi sağlık laboratuvar komitesi veya komitenin görevlendireği teknik uzman ekip tarafından denetlenmelidir.

Özellikle aşısız ve risk grubunda olan insanlarımıza kullanılmak üzere bazı ülkelerde kullanımı başlayan, hasta olduktan sonra tedavi amacı ile kullanılan 2 antiviral ilacın ülkemize getirilmesi konusunda şimdiden girişim başlatılmalıdır.

Ülke girişlerinde kalitesiz antijen testlerinin uygulanması durdurulmalı, güvenilir antijen testleri uygulanamayacaksa, tekrardan pcr testine geçilmelidir. Birçok kişi bu şekilde virusu taşır vaziyette ülkemize girmektedir.

Vakaların hangi bölge adres, iş yeri, kurum ve kuruluştan daha fazla çıktığı çalışması yapılıp, bu bölgelerde önlemler sıklaştırılmalıdır. Antijen testlerinin yanılma payları hesaplanmalıdır.

HALKIMIZ

Gevşemenin ve kuralları göz ardı etmenin ardından bir müddet hepimiz 2 sene önceki yaşam tarzımıza dönmeye çalıştık. Bıkkınlık, aşıların ve testlerin verdiği yalancı rahatlık ve en önemlisi giderek artan küresel ekonomik zorluklara, kişisel iş gücü kaybı ve ülkemizin içinde bulunduğu durumların eklenmesi bulaşın artmasında tuz biber olmuştur.

Kapalı mekan ve dam altında çalışanlar mutlak surette maskesini çıkarmamalıdır . İş arkadaşı ve yakınlarınız en fazla bulaştıranlardır.

Kişisel ve ailesel tutumlarımız ,özellikle 18-40 yaş grubu kardeşlerimiz VE halen AŞI yaptırmamış halkımız , daha yaşlı ve sağlık problemleri olan yakınlarını düşünerek, aşılarını tamamlamalı ve sorumlu davranmalıdır.Aksi halde toplum sağlığını korumaya yönelik önlemler aşı yapılmamış kişilere daha sıkı uygulandığı zaman kimse kızmamalı, üzülmemelidir.

Zaruri olmayan ziyaretlerden, kapalı havalandırılamayan mekanlardan, kesinlikle uzak durulmalıdır.Büyük aile toplantıları, doğum günleri, taziyeler mümkünse kişisel bazda ertelenmelidir.

Yapılabilecek işler çevrim içi elektronik ortamda yapılmalıdır.

Hasta hissseden kişiler hekimleri ile temas içinde, kendini izole edip, antijen testi yerine(kaliteli antijen testi olabilir) mümkünse pcr testini yaptırmalıdır.

Sağlıklı hisseden kişilerin HAFTALIK testleri KALİTELİ antijen testleri ile yapılabilir. Kalitesiz testler, kişi hasta olduğu halde negatif çıkarsa yalancı güven duygusu verecektir.

Aşılar sayesinde, geçen senenin aksine, sağlık sistemimiz şimdilik çok zorlansa da dengede gidebilmekte ve kapanma olmadan hayat sürdürülebilmektedir. ŞİMDİLİK.

Yukrıdaki gerçek dünya önlemleri yerine getirilirse bu dalganın da fazla kayıp vermeden aşılacağı kesindir. Aksini düşünmek bile istemiyorum.

KENDİNİZİ, AİLENİZİ KORUYUN, DOĞRU MASKE DOĞRU MESAFE VE DOĞRU AŞINIZI YAPTIRINIZ

HERKESE SAĞLIK VE HUZUR DİLERİM.

Dr.Erden Aşardağ