Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Narkotik Polisi Göz açtırmadı
Narkotik Polisi Göz açtırmadı
Askeri yasak bölgede uyuşturucu ile yakalandı
Askeri yasak bölgede uyuşturucu ile...
Para karşılığında fuhuş
Para karşılığında fuhuş
Sahte emlakçı yakayı ele verdi
Sahte emlakçı yakayı ele verdi
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit edildi
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit...

AŞARDAĞ: “İNSANLAR ARTIK EN YAKINLARINDAN BULAŞIYORLAR”

Dr. Erden Aşardağ, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

05 Şubat 2021 Cuma 11:02
591 Okunma
AŞARDAĞ: “İNSANLAR ARTIK EN YAKINLARINDAN BULAŞIYORLAR”

ÖZEL HABER

Dr. Erden Aşardağ, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.


Sağlık Bakanlığı’nın ve hekimlerin canla başla çalıştığını söyleyen Aşardağ, “Sağlık Bakanlığı gerçekten bilmediğimiz kadar çok yoğun çalışıyor. Gecesini gündüzüne katıyorlar. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği gibi de, bu konuda çalışmalar yapmış, bilgi belge ve personel aktarmak için önerilerde bulunmuştur. Hepsi reddedilmiştir. Neden almıyorlar bu mücadelenin içine Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ni? Bir an önce sürece dahil edilsinler. Şu anda çok yorulmuş bir ekip vardır. Hekim, sağlıkçılar ve temizliği yapan ekipler. Bu insanlar çok yorulmuştur. İkinci parti hekim grubu hazır mı? Kimler gelecek? Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin elinde bu plan vardır. Bu plan yapılmış olmalıydı çoktan ama yapılmış olan bir plan neden kullanılmıyor? Aynı gemideyiz ve batmamalıyız. Batarsak birlikte batacağız. Bu süreçten çok ciddi dersler çıkarmalıyız. Bulaş ayıp değildir, ‘Gelecek olan misafirinize ben sizi sonra kabul edeceğim’ demek ayıp değildir. İnsanlar artık en yakınlarından bulaşıyorlar. O yüzden bu anlatılanları kulak küpesi yapsınlar. Sağlık Bakanlığı da bütün paydaşları bir şemsiye altında toplasın ve birlikte çalışsın. Bu krizi hep birlikte aşalım” dedi.  

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PCR TESTLERİ TÜM BÖLGELERDE YAPILIYOR
PCR TESTLERİ TÜM BÖLGELERDE YAPILIYOR
KKTC BU AKŞAM 20.00’DEN İTİBAREN 15 ŞUBAT’A KADAR TAM KAPANIYOR
KKTC BU AKŞAM 20.00’DEN İTİBAREN 15 ŞUBAT’A KADAR TAM KAPANIYOR
AĞUSTOS AYI EK MESAİLERİ VE YEREL İŞGÜCÜ DESTEKLERİ BUGÜN ÖDENİYOR
AĞUSTOS AYI EK MESAİLERİ VE YEREL İŞGÜCÜ DESTEKLERİ BUGÜN ÖDENİYOR
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim