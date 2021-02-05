AŞARDAĞ: “İNSANLAR ARTIK EN YAKINLARINDAN BULAŞIYORLAR”

ÖZEL HABER

Dr. Erden Aşardağ, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.



Sağlık Bakanlığı’nın ve hekimlerin canla başla çalıştığını söyleyen Aşardağ, “Sağlık Bakanlığı gerçekten bilmediğimiz kadar çok yoğun çalışıyor. Gecesini gündüzüne katıyorlar. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği gibi de, bu konuda çalışmalar yapmış, bilgi belge ve personel aktarmak için önerilerde bulunmuştur. Hepsi reddedilmiştir. Neden almıyorlar bu mücadelenin içine Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ni? Bir an önce sürece dahil edilsinler. Şu anda çok yorulmuş bir ekip vardır. Hekim, sağlıkçılar ve temizliği yapan ekipler. Bu insanlar çok yorulmuştur. İkinci parti hekim grubu hazır mı? Kimler gelecek? Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin elinde bu plan vardır. Bu plan yapılmış olmalıydı çoktan ama yapılmış olan bir plan neden kullanılmıyor? Aynı gemideyiz ve batmamalıyız. Batarsak birlikte batacağız. Bu süreçten çok ciddi dersler çıkarmalıyız. Bulaş ayıp değildir, ‘Gelecek olan misafirinize ben sizi sonra kabul edeceğim’ demek ayıp değildir. İnsanlar artık en yakınlarından bulaşıyorlar. O yüzden bu anlatılanları kulak küpesi yapsınlar. Sağlık Bakanlığı da bütün paydaşları bir şemsiye altında toplasın ve birlikte çalışsın. Bu krizi hep birlikte aşalım” dedi.