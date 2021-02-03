AŞARDAĞ: “SADECE YARDIMCI OLUNUZ!”

Doktor Erden Aşardağ, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Covid-19 vakalarının son bir ayda yükselmesini yorumladı.



Aşardağ’ın paylaşımı şöyle:

“Neden son ayda ciddileşen salgın 2020’deki salgından daha önemli ve sonu belirsiz?

1. Salgın risk parametremiz ilk defa son 14 gün içinde 100.000 kişiye düşen toplam vaka sayısı 50’nin üstüne çıktı. Rakam 112.

2. İlk defa Türkiye’de görülen vaka sayılarının nüfusa oranla çok üstüne çıktık. Son 7 günde görülen günlük vaka sayısı ortalaması Türkiye’de 100.000’de 7. 2, KKTC’de 11 vaka.

3. Pandemi hastanesine rağmen ilk defa Covid ve Non-Covid yatak sayılarımız bu kadar kısıtlı sayıda.

4. İlk defa maalesef sağlık personelimiz Covid-19 hastalığına bu kadar maruz kalıp rahatsızlandı ve personel sıkıntısı çekiyoruz.

5. İlk defa Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurul kararları tartışılır oldu.

6. İlk defa muhtemelen mutant virusle karşı karşıyayız. Nasıl davranacağını bilmiyoruz. Resmi net açıklama bekliyoruz.

7. Mutant virüsün 3 saat kadar kapalı bir ortamda sadece nefes alınmakla havada 3 saat canlı kalabileceği ve muhtemelen kullanılan maskelerin bulaşı önlemede yetersiz olabileceğini ilk defa öğrendik.

8. Kolayca bulaşabiliyor, kolayca hastalandırabiliyor, asemptomatik vakalar eskiye göre çok daha az. Hangi hastaların hastalığı ağır veya çok hafif geçirebileceğini önceden bilemiyoruz. Bunun kişinin genetik yapısı ile ilgili olabileceğini ve interferon sinyal ileti yollarında yer alan genlerin değişime uğramasından dolayı vücutta savaşan antikor maddelerinin yetersiz üretilmesi sonucu savaşı kaybedebileceğimizi ilk defa öğrendik. Öğrenecek çok şeyimiz var daha...

9. İlk defa halk olarak şımarıklık yapıyoruz. En fazla şımarmamak gerektiği ciddi bir dönemde, yüzsüzlükte yarışıyoruz.

10. Test sayımızı ve çeşitliliğini mutlaka artırmamız ve tüm ülkeyi aktif bir plan nezaretinde taramak gerektiğini kabullenemiyoruz.

11. Acil çare, Girne ve Lefkoşa’dan başlamak üzere, ya her evden bir kişiye test, ya da marketler belediyeler ve eczaneler önünde test merkezleri oluşturarak, sonuçları 15 dakikada çıkan, güvenilir hızlı antijen testleri ile ciddi tarama elzemdir. Testlerin elde edilmesi için ciddi uğraş verilmektedir

12. Bol çabuk test yaparak, pozitif ve iyi durumda olan insanlarımızı evlerinde izolasyona almak, semptom ve tedavi gerenleri sağlık sistemlerimizde takip etmek gerekmektedir.

13. Ciddi bir seferberlikle inanın bu şekilde salgını kontrol altına alabiliriz.

14. Bu hızda gidersek, en az 14 gün tüm adada kapanma uygulanmazsa sonuç hüzün ve acı olacaktır. Anlayın ey insanlarımız artık. Anlayın. Son pişmanlık fayda etmeyecektir.

15. Kimin suçlu kimin suçsuz olduğunun da hiçbir önemi kalmayacaktır. Bir hafta sonrasına göre bile bugün daha iyi günlerimiz.

16. Yerinde alınan önlemler toplumsal refah ve sağlığı, zor da olsa sağlayacaktır. Emin olunuz. Hala daha çok yorulan beyinlerimizi çözüm üretmek için zorluyoruz. Bize yardımcı olun. Çok fazla bir şey istemiyor kimse. Sadece, yardımcı olunuz.”

